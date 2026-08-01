温州日报 2026-08-01 10:06:29

军装换警服，对徐忠涛来说，变了的是岗位和战场，不变的是刻在骨子里的一个信念：人民需要的地方，就是军人冲锋的方向。

温州网讯 八一建军节前夕，乐清市公安局淡溪派出所社区民警徐忠涛的手机比往常更忙碌。群里消息叮咚作响，留守老人、打工青年、乡亲们发来各种咨询信息，他一边巡逻一边打字回复。这位曾在利比里亚维和战场上穿着防弹衣、汗水灌满靴子的一等功臣，脱下军装穿上警服扎根浙南山村已近七年，用一张覆盖全镇90%以上家庭的“户联网”，把“为人民服务”五个字从誓言变成了百姓触手可及的温暖。军装换警服，变了的是岗位和战场，不变的是刻在骨子里的一个信念：人民需要的地方，就是军人冲锋的方向。

维和战场淬“钢刀”

生死边缘交出忠诚答卷

2016年，徐忠涛还是一名军人，得知中国组建赴利比里亚维和防暴队，他毅然递交了申请书。那时的利比里亚局势动荡、疫病横行，面对未知的凶险，这位年轻的军人没有丝毫退缩。

由于当地常年高温，徐忠涛和战友们穿着厚重的防弹衣，汗水顺着裤管灌进靴子，双脚泡得发白脱皮，身上长满了湿疹，奇痒难忍。但比恶劣环境更可怕的是动荡的局势，街头武装巡逻、重点区域驻守，每一次出勤都可能是生离死别。在一次次处置群体性事件、保卫营区安全的战斗中，徐忠涛凭借过硬的军事素质和冷静果敢的作风，圆满完成了各项任务。

383天的维和岁月里，他不仅是一名战斗员，更是一名友谊使者。休整时，他教当地孩子说中文，向当地民众展示中国功夫，用真诚收获了当地民众的尊重。

回国后，他被授予联合国维和勋章，荣立个人一等功。这段经历，淬炼了他的钢铁意志，也为他日后从事基层警务工作打下了最坚实的精神底座。

山村警务当“创客”

“户联网”连通万家灯火

2019年，徐忠涛转入公安队伍，成为淡溪派出所的一名社区民警。淡溪镇地处山区，村落分散，留守老人多，信息传递滞后。初来乍到，他发现了一个头疼的问题：群众居住分散，宣传难入户、办事难跑腿。如何利用有限的警力打通服务群众的“最后一米”？

徐忠涛琢磨：能不能用微信搭一个虚拟的“户联网”？说干就干，他挨家挨户敲门，一户户添加微信，并根据村民、商户、学生家长等不同群体分类建群。不到半年，他的微信通讯录里多了4889位辖区群众，覆盖了全镇90%以上的家庭。“过去找民警得跑派出所，现在找徐警官只用点屏幕。”村干部们连连点赞。

这张看不见的网，在关键时刻成了守护群众财产的“金钟罩”。前不久，辖区某企业财务人员王女士被“领导”账号拉入一个QQ群，对方要求转账252.5万元。心慌意乱之际，王女士通过“户联网”向徐忠涛发微信求助。正在巡逻的徐忠涛一眼识破骗局，通过微信视频连线立刻喝止：“绝对不能转！那是假的！”“如果没有徐警官那个微信，我们公司可能就垮了。”事后，王女士心有余悸、连连感谢。

从挨家挨户加好友的“笨功夫”，到守护千家万户的“巧心思”，徐忠涛用“户联网”连起了警民同心。该工作法获评浙江省公安厅基层基础工作十佳技战法，并在全省推广。

刚柔并济做“引路人”

法理交融架起暖心桥梁

执法办案，徐忠涛既有“硬度”更有“温度”。他常说：“打击不是目的，挽救才是根本。”

在办理一起赌博案时，徐忠涛了解到被拘留的单亲母亲李大姐家中两个女儿无人照料，大女儿正发高烧。他马上自费购置药品和生活物资赶去，量体温、喂药、联系社区协调照料，并连续多日上门探望。李大姐释放回家后，看到女儿安然无恙，又得知徐忠涛的默默付出，当场泪流满面。此后，她彻底戒赌，安心抚养孩子。春节时，李大姐的女儿发来微信：“徐叔叔，谢谢您照顾我。”短短一行字，让他倍感温暖，挽救一个人，就是挽救一个家。

这份对“家”的守护，让徐忠涛把目光投向了更多孩子。他主动兼任辖区中小学校“法治副校长”、乐清市少年警校教官，将警务资源与校园教育深度融合。课堂上，他把维和故事讲给孩子们听，在他们心中种下和平与正义的种子；把防诈骗、防欺凌、防溺水的知识编成顺口溜，让孩子们记得住、用得上；组织“小警察”体验活动，带着孩子们站队列、学规矩。

脱下戎装，他仍是那把维和淬炼的“钢刀”；穿上警服，他成了百姓指尖最信赖的依托。从挽救一位迷途的母亲，到守护一代孩子的成长，徐忠涛用一颗滚烫的心，在法理与人情之间架起了一座温暖的桥梁，更用实际行动证明：无论战场如何转换，守护平安的阵地一直在脚下延伸。

来 源：温州日报

原标题： 从维和战场一等功臣到乡村“户联网”民警

徐忠涛：军装在身是忠诚 警服在身是担当

乐清融媒记者 程遥 记者 黄文毅 通讯员 林丹扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com