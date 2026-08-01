温州日报 2026-08-01 10:08:10

昨天，瓯海区打造人工智能示范应用第一区大会举行，明确将坚定走好创新发展“华山一条路”，把人工智能作为创新瓯海建设的关键着力点，加快构建发展生态、布局产业项目、扩大场景应用，全力打造人工智能示范应用第一区。

温州网讯 昨天，瓯海区打造人工智能示范应用第一区大会举行，明确将坚定走好创新发展“华山一条路”，把人工智能作为创新瓯海建设的关键着力点，加快构建发展生态、布局产业项目、扩大场景应用，全力打造人工智能示范应用第一区。

在温州提出要建设人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”的大背景下，瓯海抢抓人工智能时代发展机遇，以数安港为核心平台，落地了浙南最大具身智能6S中心、全省首个东南Token运营中心等一批特色载体，率全国之先首创《人工智能模型开发合规指引》等AI合规制度，多个成果入选省首批人工智能行业高质量数据集典型案例，持续推动头部企业集聚，并形成了一批应用示范案例，为产业高质量发展奠定了坚实基础。

大会现场发布了瓯海区人工智能示范应用第一批“三张清单”，其中需求清单含政府26项、企业36项需求；产品（能力）清单汇聚177款优质AI产品与能力，覆盖工业制造、城市治理、数据安全、医疗健康等13大核心领域，深度赋能千行百业数字化转型；示范案例清单则梳理了30个AI应用标杆案例，展现瓯海人工智能落地成果。此外，还举行温州科兴人工智能科技有限公司、中国（温州）数安港人工智能应用推广中心、温州市人工智能概念验证中心授牌仪式。

目前，数安港已经集聚了上千家生态企业。作为总部回归瓯海的企业，浙江云端保网络科技有限公司副总经理王剑飞表示，企业将充分发挥自身优势，推进打造瓯海AI金融安全示范场景，助力温州打造全国公共数据金融运营标杆。发展人工智能产业离不开算力的支撑，温州词元天下科技有限公司是东南Token运营中心的核心载体。“企业有什么痛点、应用场景在哪里，我们会带着算力和模型去对接、去解决，真正把AI变成每一家企业触手可及的生产力工具。”企业董事长涂建成在交流发言时说道。

锚定“打造人工智能示范应用第一区”目标，瓯海将围绕数据、场景、概念验证、产业生态实施四大工程，强化人才队伍、场地空间、数据资源、算力资源等保障，加快形成一批面向垂类模型、行业智能体的高质量数据集，落地一批有特色的人工智能标杆性、示范性应用场景，同步推进人工智能概念验证中心建设，打通从技术到市场的“最后一公里”，真正推动人工智能更好赋能千行百业。

今年，温州市组建了一支“AI行业翻译官”队伍，作为连接传统制造与人工智能的“双向摆渡人”。大会上，瓯海为8名来自企业、高校的“AI行业翻译官“代表颁发聘书，邀请他们奔赴车间一线，破解传统企业“看不懂、用不上”AI的痛点。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海定了一个新目标 打造人工智能示范应用第一区

记者 洪越风 瓯海融媒记者 吴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com