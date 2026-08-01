“国防绿”化身“文艺范” “老兵”挺进文化阵地发起“二次冲锋”

温州晚报 2026-08-01 10:33:17

在温州，有一批文艺家、文化工作者，他们曾身着戎装，把最美好的青春献给国防事业，脱下军装“国防绿”后，不褪军人本色，在文化“新三样”和书画、音乐、文学等领域，以笔为枪，以歌为号，继续活跃在文化战线。

陈童深在创作短剧

林锡春在创作红色美术作品

温州网讯 今天，是“八一”建军节。在温州，有一批文艺家、文化工作者，他们曾身着戎装，把最美好的青春献给国防事业，脱下军装“国防绿”后，不褪军人本色，在文化“新三样”和书画、音乐、文学等领域，以笔为枪，以歌为号，继续活跃在文化战线。将那段激情燃烧的军旅岁月，沉淀为文艺创作中永不枯竭的精神动力。

“兵哥兵妹”挺进新大众文艺

在鹿城七都数字文化产业基地的易合影视工作室里，陈童深正和团队成员围坐在屏幕前，逐帧调整一段由AI生成的视频素材。画面中，五马街人潮涌动、摩肩接踵，AI渲染出的光影与色彩让整条老街的烟火气呼之欲出，隔着屏幕仿佛都能听见嘈杂的人声与热闹的回响。

曾在武警上海总队服役两年的陈童深，去年刚从温州商学院毕业，便与朋友创办了“易合影视”，主攻文化“新三样”中的AIGC短剧和漫剧内容。

这支年轻团队正尝试用AIGC技术为温州城市宣传、文旅推广和非遗传播制作轻量化内容，用年轻人喜欢的方式讲述温州故事。近日，他们正在制作纪录片《朔门渡·真腊行》，以AIGC技术还原元代温州人周达观从朔门古港扬帆出海的传奇航程，重现千年商港的蔚蓝记忆。与此同时，聚焦江心屿和百丈漈的文旅宣传短片也已同步投入制作。“用镜头为温州立传，用技术让文化破圈，这是我和团队最想干成的事。”陈童深说。

“在部队养成的习惯改不了，定了时间就是命令，必须完成，没有‘差不多’这个选项。”陈童深说，军营塑造的执行力，正是他创业路上最宝贵的财富。

在温州，新大众文艺阵地迎来了不少退役的“兵哥兵妹”。作为三代六人从军的军旅世家后代，乐清市流行音乐学会主席吴韦瑶，退役后以“文艺轻骑兵”之姿，常年扎根乡土开展惠民文艺演出。抗疫期间，吴韦瑶与团队创作了《全民一心抗击疫情》《我不想离开你》《这样的你》等大量抗疫曲目，还自编自导儿童非洲鼓、青年口罩舞等作品，通过线上平台发布后，百万受众参与创作、传播和互动，激发“文艺+互联网+防疫”的新效能，获“崇军温州·志愿先锋”称号。

音符与诗句间“守望初心”

军号声远，但心中的旋律从未停歇。这份对军营的眷恋，在音乐人朱柏林和诗人倪宇春身上，化作了动人的旋律与诗篇。

“放着安稳的教师不当，去部队吃苦，图什么？”谈及当年从教师“转轨”报考部队文工团，朱柏林笑言，身边几乎没人理解。但他从小跟着村口广播学唱军歌，心底始终有个舞台留给军营。最终，他如愿穿上军装，成为一名军旅歌手。

最令他难忘的，是在舟山东极岛庙子湖的慰问演出。“冬天零下十几摄氏度，简易舞台四面漏风，我们穿着单薄演出服登台。”一曲《战士第二故乡》唱罢，满场掌声，台下战士们眼眶通红。“那一刻我才真切体会到，军旅歌唱不只是表演，更是与战友在精神深处的共鸣。”

退役后，他几经跨界，最终深耕音乐教培，创办“柏音堂”，但始终不曾放下“为兵而歌”的使命。他创作了《永远的英雄》《绿色军营》等十余首军旅歌曲，至今仍坚持每年到部队进行数场慰问演出。

更令人动容的是，他还带着儿子一同登台。“说教总是苍白的，我希望他亲眼看到军营里的热血与奉献，让他明白安稳生活从何而来。”他还创作了《小迷彩》等儿童军旅歌曲，希望借由旋律，在下一代心中种下拥军爱国的种子。

同为退役军人，中国作家协会会员、龙港市作家协会主席倪宇春则是“偃武修文”。1984年入伍的他，在部队便养成了记日记、写诗的习惯，军旅岁月也深刻塑造了他此后的文学底色。“部队经历让我从关注个人前途的‘小我’里走了出来，开始把目光投向更广阔的自然、生命与民生。”

退役后，倪宇春从教、从警，后来成为龙港文艺界带头人，创办《龙港诗刊》《龙港文学》《龙港少年》等刊物，推动文艺下基层、进乡村。去年，他加入中国作家协会。从军营里写诗的年轻士兵到中国作协会员，这条路走了整整四十年。

他感慨道：“军旅生涯是不可替代的精神原点，它给了我刻入生命的自律与坚守。”

换个阵地“二次冲锋”

“军人烙印，首先表现为一种迎难而上、永不言弃的品格。”林锡春，这位有着50多年党龄的转业军人这么说，也用退休后的“二次冲锋”践行着这一点。

林锡春有12年军旅生涯，从军期间，他与中央美院的彦涵、李琦、黄永玉、周令钊等一流画家朝夕相处、亲聆指教，为日后的艺术之路埋下了伏笔。1982年转业后，林锡春被分配到温州市司法局，公务繁忙，但他心中那团艺术之火从未熄灭。

2010年，他退休后，又进入文化阵地“二次冲锋”，一头扎进那间仅9平方米、取名“乌牛园”的画室，开启艺术新征程。

十余年间，二百余幅作品从这狭小陋室走出，其中包括5米长的《红船，中华民族的旗迹》，以及长达8米、容纳200多个人物的《伟大的长征》。为画长征，他把自己“关”起来，查阅资料一个月，构思布局，三易其稿。因劳累过度患上带状疱疹，痛不堪言，他却以长征精神自勉：“先烈们枪林弹雨都过来了，我这点疼痛熬不过去？”

支撑这份硬朗的，是一份从未褪色的信仰。林锡春画作几乎全部围绕红色历史与家国情怀展开。他说：“炮兵丢失坐标，就失了炮位价值；画者丢了信仰，作品便没了灵魂。”

在温州，一批又一批退役军人在文艺战线上发起“二次冲锋”。曾在北海舰队服役的摄影家王曙，退役后端起相机，数十年间用镜头和文字反复书写对军营的眷恋；倪朔野、陈佐等一批经历过军旅生涯的书画家，常年活跃在双拥文艺一线，送文化进军营、公益授课成为他们工作生活的常态。

从书画到音乐，从文学到影视，从公益演出到数字创业，温州的退役军人文化工作者们分布在各条文艺战线上。他们或许领域不同、代际有别，但身上都有着相似的烙印：那是军营赋予的坚韧、担当与执行力，是融入血脉、伴随终生的家国情怀，而这正是他们对“退役不褪色”最生动的注解。

来 源：温州晚报

原标题： “国防绿”化身“文艺范” “老兵”挺进文化阵地发起“二次冲锋”

记者 陈希茜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com