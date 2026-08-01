瓯海公立艺校合唱团讲述中国国际合唱节夺冠故事 几十页唱练的歌谱翻得破烂

温州晚报 2026-08-01 10:33:18

当第十八届中国国际合唱节的颁奖现场念出“温州市瓯海区公立艺术学校合唱团”的那一刻，这群从温州走来的少年瞬间沸腾，不少人当场红了眼眶。

温州网讯 当第十八届中国国际合唱节的颁奖现场念出“温州市瓯海区公立艺术学校合唱团”的那一刻，这群从温州走来的少年瞬间沸腾，不少人当场红了眼眶。

从全球31个国家和地区的306支顶尖队伍中强势突围，这支年轻的队伍一举摘得总冠军，同时，合唱团指挥王贺娜获评“菁英赛优秀指挥”，钢琴伴奏万子华获评“菁英赛优秀伴奏”。这不仅实现了温州乃至浙江青少年合唱领域的历史性突破，更让世界听见了来自温州的少年之声。

近日，记者走进温州市瓯海区公立艺术学校，听合唱团的老师和成员聊聊“夺冠”这件事。

以声筑底气 多元曲风破局

《蓝天》《谷雨梯田》《sing wearing the sky》三首曲目，在赛场上赢得了评委组的高度评价：版本选择精准适宜，对作品的艺术呈现完整动人。

在学校的排练厅里，合唱队的队员们再现了这三首曲目的表演。三首风格跨度极大的曲目，藏着整个团队的巧思与韧劲：无伴奏作品《蓝天》，考验声部融合与气息控制；曲目《谷雨梯田》为极具民族特色的三声部作品，旋律层次细腻演唱难度不小，清亮的童声将谷雨时节山间梯田烟雨朦胧、农人春耕的温柔画面唱到了评委眼前；高难度外文作品《sing wearing the sky》融合独特印度音乐曲风，节奏与韵律和国内作品差别很大，孩子们用远超年龄的控制力与爆发力完成了演绎。

“每首歌难度都不低，我们就是想试试，孩子们的天花板到底在哪。”王贺娜说。这种选曲思路让见多了同类作品的评委眼前一亮，听完就牢牢记住了这支来自温州的队伍。她还展示了孩子们唱练的曲谱，仅这一首歌的歌谱就有几十页厚厚一沓，每个发音都标上了拼音，纸张已经被翻得破烂。

评委们记住这群孩子们的背后，是数月连轴转的滚烫付出。50名团员扎进排练厅开启高强度集训，盛夏的蝉鸣伴着此起彼伏的练声，成了排练厅最熟悉的背景音。为了适配不同基础的孩子，指挥王贺娜老师创新推出“声部长负责制”，让基础扎实的孩子带着同伴逐字抠音准、卡节奏、磨气息，把参差不齐的声部慢慢拧成一股和谐的声浪。日复一日的打磨，也让孩子们对合唱有了全新的理解。“从前我只想着唱好自己的声部，现在才明白，合唱是彼此倾听、相互托举、共同发光。”团员林芷伊的感悟，道出了团队成长的真谛。

夺冠瞬间，所有孩子的情绪瞬间迸发。张昕冉难掩热泪：“所有坚持和付出，在这一刻都值得了。”曾一度想过放弃的邵彤彤，也在团队陪伴与家人支持中坚持到底，在赛场收获了最好的成长答卷。

“合唱从来没有捷径，不是一个人练好就行，得一群人扎扎实实地磨，磨到所有人的呼吸都同频。记得临赛前几天，最难的《sing wearing the sky》始终没达到理想效果，我们老师都有点着急了，孩子们依旧准时出现在排练厅。”王贺娜老师说。“这群孩子8月要参加中国音乐‘小金钟’奖的比赛，比赛曲目从3首增至4首，难度升级，挑战升级，但我们相信他们已做好迎接挑战的准备。”

“我带了这么多年合唱，很少有这么能扛的孩子。他们心里都憋着一股劲，想让更多人听见我们温州的童声。”声乐老师林伟杰感慨道。

以“曼”育人

艺术与知识双向滋养

这份沉甸甸的荣誉，为什么由温州市瓯海区公立艺术学校摘得。“作为温州市唯一的公办九年一贯制艺术特色学校，瓯海区公立艺术学校从建校之初便锚定‘美育是点亮孩子心灵的火种’，以‘慢就是快’的核心思路打造‘曼教育’美育体系。”温州市瓯海区公立艺术学校校长陈乘风向记者解读学校核心办学理念。

“曼”字源自甲骨文，描摹出双手撑开眼帘、放眼远望的模样，它既藏着浪漫丰盈的艺术感知，也暗含着艺术成长无法一蹴而就的朴素真理。学校不把合唱当作少数特长生的专属舞台，而是坚持普惠美育、全员美育，将合唱融入日常教学，让哪怕刚接触合唱不到一年的普通孩子，也能找到属于自己的声部，在和声磨合中学会倾听与包容，在集体协作中找到热爱的方向。

“我教的是数学，女儿学的是艺术，所以更加知道要坚守艺文并重的原则，去打破学艺术耽误文化课的偏见，既抓排练的严苛打磨，也不松学业的扎实根基，让孩子们在艺术与知识的双向滋养里稳步成长。”陈乘风笑着说，“孩子们在排练的同时，文化课老师也会给他们单独‘开小灶’。”

从最初定下“从市级到省级，从全国到国际”的三年发展规划，到如今稳稳站上国际赛场，学校的美育脚步走得扎实而开阔：每周晨会的艺术展演让歌声铺满校园日常，联动街道的“无边界教育”把大师课、专场演出送到居民身边，园博园、浙BA赛场、乡村文化活动的户外舞台，让少年的合唱声跳出围墙，落在温州的山水烟火里。

合唱指挥家、浙江省合唱联盟主任邹跃飞教授认为，瓯海公立艺术学校合唱团从组织、排练到呈现均具示范意义，是该校五年合唱专业化建设的成果。他期待该团代表浙江登上全国小金钟展演舞台，展现浙温少儿合唱水平，以赛促练带动更多团队成长，助力温州合唱事业高质量发展。

不是一个人唱

是所有人往一处使劲

如今，这份国际荣誉成了新的起点。采访过程中，记者看到合唱团的成员，拿着曲谱，一遍遍排练着，以饱满的精神状态，全力备战8月的中国音乐“小金钟”全国展演。他们深知，作为浙江省唯一一支代表队出战，要把温州少年的歌声，带到更广阔的舞台上。

在排练的同时，合唱团的老师们也在思考着未来，尤其是拓宽合唱团的曲目储备：一方面邀约作曲家创作扎根浙南、温州风土的原创合唱作品；另一方面引入更多西方经典合唱曲目，让孩子们感受多元音乐语言。学校也将总结合唱育人经验持续向外推广，把这套“以赛促学、学生互助、家校同心”的美育模式，辐射到更多的地方，让更多孩子感受合唱艺术的魅力。

采访结束时，这群刚拿了世界冠军的孩子歪着头笑，脸上还带着没褪去的青涩。而对于瓯海区公立艺术学校而言，“曼教育”的漫漫长路里，未来还会有更多普通孩子，从这里出发，带着热爱与坚持，把歌声唱向更远的远方。

来 源：温州晚报

原标题： 瓯海公立艺校合唱团讲述中国国际合唱节夺冠故事 几十页唱练的歌谱翻得破烂

记者 潇瑜/文 受访者/提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com