潮新闻客户端 2026-08-01 10:28:28

近日，温州市综合行政执法局出台《温州市基层综合行政执法队伍规范化建设五年行动指导意见（2026—2030年）》（以下简称《指导意见》），旨在全面深化“一切工作到支部”，推动党建、队建、业建深度融合，通过五年时间全面构建政治坚定、执法规范、保障有力、作风优良的综合行政执法新格局。

近日，温州市综合行政执法局出台《温州市基层综合行政执法队伍规范化建设五年行动指导意见（2026—2030年）》（以下简称《指导意见》），旨在全面深化“一切工作到支部”，推动党建、队建、业建深度融合，通过五年时间全面构建政治坚定、执法规范、保障有力、作风优良的综合行政执法新格局。

图源：温州市综合行政执法局

根据《指导意见》，温州市基层综合行政执法队伍将通过规范管理提素质，打造过硬执法队伍。以争创省级“枫桥式”执法中队为目标，依托中队调解室或融入乡镇（街道）矛盾纠纷一站式站点，联合法律顾问、驻队律师和社区代表等社会力量化解执法矛盾。推行执法和普法融合，通过共建联络群、定期走访、“执法体验日”等推动“多元共治”，实现“小事不出队，矛盾不上交”。

深化执法服务深度融合，是推动队伍从“能执法”向“善执法、优服务”跃升的一大关键。《指导意见》明确，深入践行互动治理理念，全面推行执法服务并重模式，广泛运用说服教育、劝导示范、指导约谈等方式，通过执法服务展示文明、体现法度、传递温度。深化“预约式”指导服务、“预告式”行政检查、“预警式”执法监管等机制，实现精准服务与规范监管。

在此基础上，《指导意见》围绕“党的建设、队伍建设、业务建设、保障建设”四个方面作出系统部署，打造12个载体活动。党的建设方面，树立“一切工作到支部”鲜明导向，深化“支部共建联创”、实施“三张清单”管理、开展党员先锋行动，实现“支部建在中队上、党员亮在岗位上、党建融在执法上”。队伍建设方面，坚持“政治过硬、本领高强、作风优良”标准，推进行为规范化、深化清廉执法建设，全面提升队伍整体素质和履职能力。业务建设方面，坚持“能力为本、实战为要、服务为旨”，实施新蓝培育工程、开展执法砺剑行动、深化执法服务融合，推动队伍从“能执法”向“善执法、优服务”跃升。保障建设方面，坚持“硬件提质、软件增效、关爱凝心”原则，推动阵地标准化、强化执法智能化、加强关爱常态化，为基层执法工作提供坚实保障。

近年来，温州综合行政执法系统各基层中队积极开展规范化建设探索实践。龙湾区永中执法中队深耕“执途丹心”党建品牌，推行“五化管理”精抓市容，圆满完成青年科学家峰会、奥体中心演唱会等145次重大活动市容保障工作。瓯海区铁路南站执法中队依托“数智南站”平台搭建“党员示范岗线上巡检专区”，由党员带头开展智慧巡检与实时调度，2025年以来数智平台已累计预警数据超145.4万条。瑞安市南滨执法中队创新“1+1”师徒结对机制，推行“跨前一步”预约指导服务机制，实施红黄绿“三色动态”分级管理，实现绿牌商户从95家增至195家，红牌商户由54家降至10家，相关投诉量下降80%。

“枫桥式”执法中队发挥示范引领作用，鹿城区五马执法中队首创“网格执法捆绑制”，探索“简案快办”模式，实现办案周期从20天压缩至7天；设立全市首个“中队（站所）共享法庭”，提供在线咨询、纠纷指导、普法培训等“一站式”服务。泰顺县罗阳执法中队创新“党建+”模式，党员带头主动下沉践行“一线工作法”，精准解决城市管理难题580余件，以“说理式执法”化解矛盾，累计为群众办实事760余件，群众满意度达100%。苍南县灵溪执法中队首创餐饮业“全科诊疗”模式，累计开展1402次“体检”，帮助解决问题1628个。

下一步，温州市综合行政执法系统将坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面开展基层综合行政执法队伍规范化建设，推动执法能力显著提升、执法形象全面优化、群众满意度和社会公信力持续提高。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 深化执法服务融合 温州出台基层综合行政执法队伍规范化建设指导意见

记者 赵琛璋 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com