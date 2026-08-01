潮新闻客户端 2026-08-01 10:32:47

7月30日，龙港市华中社区，一面印有“家馨”字样的志愿服务队旗交到队长杨小平手中。至此，龙港首支由残障人士组成、立足本社区的志愿服务队正式成立，也标志着龙港市“拾光者”计划在芦浦华中社区落地铺开。

7月30日，龙港市华中社区，一面印有“家馨”字样的志愿服务队旗交到队长杨小平手中。至此，龙港首支由残障人士组成、立足本社区的志愿服务队正式成立，也标志着龙港市“拾光者”计划在芦浦华中社区落地铺开。

这支队伍的特别之处在于“生于斯、长于斯、服务于斯”。“自己淋过雨，也想给其他人撑一下伞。”生活在华中社区的杨小平和队员们对社区感情深厚，更希望用学到的技能服务街坊邻里。“能学到直播技能，为家乡农产品带货的同时，自己也能增加收入，很感激每位为‘拾光者’计划付出的人。”陈荣彩的感慨也道出了队员们的共同心声。

受访者供图

据了解，芦浦片区现有40余名残障人士，其中20余人常驻芦浦家馨残疾人之家。“社区残障群体需求多元且迫切，涵盖身体康复、心理慰藉、文体活动、技能提升及价值实现等多个层面。”龙港市壹次心未成年人帮扶中心党支部书记、理事长应吟吟介绍，芦浦家馨残疾人之家原本已承担部分需求，有了专业社工的加入，将使服务更加精准。

龙港市“拾光者”计划是由龙港市委社会工作部指导、龙港市壹次心未成年人帮扶中心策划执行，旨在通过系统培育，将专业社工和残疾人志愿服务融合，推动特殊群体实现从“受助”到“自助”再到“助人”的转变。应吟吟介绍，“拾光者”计划遵循“赋能成长”路径：前期由社工为20余名骨干提供健康守护，中期教授按摩、刮痧等技能，引导队员在助老服务中“以干代训”，最终推动其成为“治理骨干”。“专业社工将全程陪伴，引导队伍从不懂服务向自主设计项目、链接资源的新阶段迈进，真正实现助人自助。”应吟吟说道。

受访者供图

同日，华中社区发布《志愿服务积分兑换制度》，由壹次心捐赠首批物资，构建“服务—积分—激励”闭环机制。针对残疾人家属、全职宝妈等群体的“e启共富”数字技能培训同步启动，依托电商直播基地开展为期6个月的实操培训，以“造血式”帮扶拓宽共富路。龙港市委社会工作部相关负责人表示，要将“拾光者”打造成具有龙港辨识度的助残共富品牌，通过专业社工穿针引线，实现“微光成炬”。

受访者供图

未来，“家馨”志愿服务队将投入社区文明引导、环境整治、为老服务乃至自主创投项目。他们正用行动证明：当每一个微小个体都被赋予价值，基层治理的基石必将更加牢固，共同富裕的道路也将越走越宽。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 从“受助”到“助人” 龙港首支残障人士社区志愿服务队成立

记者 赵琛璋 共享联盟·龙港 叶琼华

本文转自：温州新闻网 66wz.com