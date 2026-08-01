温度新闻客户端 2026-08-01 10:42:11

沙城街道的七甲街上，项绍雄夫妇的科光摄影工作室已经开了40多年，推门进去，墙上挂着的黑白证件照、彩色全家福、城市旧影，仿佛一座微型档案馆。今年64岁的项绍雄，是龙湾区摄影家协会主席，也是一位用镜头记录龙湾40余年的“老摄影人”。

温州网讯 沙城街道的七甲街上，项绍雄夫妇的科光摄影工作室已经开了40多年，推门进去，墙上挂着的黑白证件照、彩色全家福、城市旧影，仿佛一座微型档案馆。今年64岁的项绍雄，是龙湾区摄影家协会主席，也是一位用镜头记录龙湾40余年的“老摄影人”。

2008年及2021年龙湾城市中心区对比图

夫妻起家

一台相机与一间照相馆

项绍雄与摄影的结缘，要从妻子项慧君说起。是项慧君先开起了照相馆，而他们的第一台相机，就是妻子的嫁妆——一台海鸥相机。

彼时项绍雄还是个上班族。正逢全国第一代身份证办理，人们对证件照的需求激增，照相馆忙不过来，项绍雄便回家帮忙。从此，这间照相馆成了名副其实的夫妻店。很长一段时间里，他们的生活就是“白天拍、晚上洗”。

1986年，照相馆拿到营业执照，成为街上第一家持证商铺。

那个年代，照相是件郑重的事，逢年过节才舍得拍上一张。“正月里拍照的人多，”项绍雄回忆，“布景前队伍从早排到晚，家里人全得来帮忙。”

胶片拍完看不到效果，如果拍出来人闭眼了，就得重拍重洗，要多等半个月。“正是那时候的磨练，让我现在拍人像，一眼就知道人有没有闭眼。”

技术审美也在变迁，人像摄影从经典三点布光到平光，如今再度回归立体光。有一段时间还流行过在镜头前蒙丝袜制造朦胧效果的“手工滤镜”。“时代一直在变，做这一行就得一直跟着时代走。”

从胶片到数码

技术在变，坚守不变

从胶片到数码，项绍雄一路跟着时代走。“最早换数码相机，还得搭配打印机和电脑，那时候电脑都不会用，Photoshop版本也很低，都是自己一张张摸索着学的。”

技术的迭代也悄然改变着照相馆。以前产品照一车一车拉来拍，纪念照、形象照络绎不绝；如今手机人人都有，日常拍照大家自己就能解决。“现在主要是证件照，技术要求高的毕业照、产品照，再就是跟了二三十年的老顾客。”这些老顾客小时候就在科光拍照，现在又带着他们的孩子来拍。“像这样的有十几户人家，每年正月来拍照，一年都没断。”

如今，项绍雄又在探索AI影像制作。“从手工胶卷到数码，再到AI，都得跟上。”

镜头里的龙湾

从田野到新城

项绍雄的镜头几乎与龙湾同步成长。1994年，17号台风正面袭击永强，海堤全线崩溃。项绍雄按下快门，记录下永强人民就地取材修筑“东海第一堤”的瞬间。

2011年及2021年龙湾城市中心区对比图

进入新世纪，龙湾的城市面貌开始加速更迭。他拍过区府门前的空旷田野，也拍过如今高楼林立的中心区。

十几年前，龙湾开始城中村改造，项绍雄和团队在拆迁前把龙湾老村庄的样子一一拍下。“把龙湾的老样子留下来。再过几年，这些场景就只能在照片里看到了。”

寺前街前后对比图

2024年，寺前街以“中国禧街”身份焕新归来。科技城也从昔日的空地，变作如今高楼林立的新城。

回顾40多年摄影生涯，他有一个遗憾：“以前风光拍得多，当地人文拍得少。现在回头看，那些老街旧巷、青砖瓦房，全都是回不去的龙湾记忆。”

温州奥体中心前后对比图

项绍雄如今在区档案馆从事照片档案建设。拍了一辈子照片，他越发觉得，相机留下的东西比什么都实在。那些年里，他记录下太多龙湾的人和事，也见证了龙湾一步一步的变化。

问到未来，他的回答朴素而坚定：“能干得动就继续干，继续拍。”

一台相机，一间夫妻店，一个人。40多年来，项绍雄用镜头为龙湾留下了一份厚厚的视觉档案。照片里有技术的迭代、生活的变迁，更有龙湾生长的痕迹。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 一家照相馆与龙湾的40年光影对话

本文转自：温州新闻网 66wz.com