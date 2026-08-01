温州晚报 2026-08-01 10:43:59

温州网讯 近日，“方寸见天真——蔡志忠个展”在永嘉县原野春天·迦美术馆启幕。这场汇聚117幅小尺幅原作与版画精品，并搭配手稿与创作文献的展览，以四大主题单元全景呈现了这位漫画大师七十余年的创作底蕴与艺术风骨。作为迦美术馆创办以来规格最高的艺术展，展览一经开幕便吸引了众多市民与艺术爱好者前来观展。

步入迦美术馆，开阔通透的展厅里，阳光透过落地窗洒在水墨小品上，墨色在光影间分外分明。百余幅作品错落分布，一目了然。观众三两成群，俯身凝望那些寥寥数笔勾勒出的老子、孔子等先贤形象，线条极简，神韵自现。有家长牵着孩子的手在画前轻声讲解，有年轻人举起手机，定格方寸之间的笔墨意趣，也有老人独自站在一幅禅意山水前静默良久。

展览以四个单元依次展开，带领观众完成一场与天真的邂逅。“天真之源”以时间线索勾勒蔡志忠从四岁半立下画画志向到成为职业画师的人生轨迹，让观众先认识画家本人，再进入他的笔墨世界。“哲思之趣”集中呈现《庄子说》《老子说》等诸子百家系列作品，极简线条中藏着宏大的哲思。“禅心之静”以《禅说》《心经》等禅学题材为核心，用水墨的空灵与安静，让人暂时放下执念。而最热闹的，是“童趣之暖”单元，这里展出《可爱的漫画动物园》系列中的猫、兔等作品，憨态可掬，色彩明快，吸引了不少小观众站在画前不肯离开。

带着孩子来观展的市民何豆豆说，家中早已购置蔡志忠的国学漫画系列用于日常启蒙，此次观展让书页上的画面变得可触可感。“孩子习画时常遇到创作瓶颈，观摩大师极简纯粹的作品，既能感受东方美学的独特气韵，也能为创作打开新的思路。”从天真之源的生平，到哲思禅意的画面，观众在展厅中完成了一次从人到画的阅读。

出生于1948年的蔡志忠，四岁半便立志画画，十五岁只身入行成为职业画师，这一画就是七十余年。1983年，他推出漫画《庄子说》，开创了古籍漫画的先河，此后《老子说》《孔子说》等相继问世，让晦涩的诸子百家第一次以漫画之姿走向世界。如今，他的作品被译成27种语言，在60多个国家和地区出版，1999年更获得荷兰克劳斯亲王奖，表彰其“通过漫画对中国传统哲学与文学做出史无前例的再创造”。

展厅里，观众可以看到他用极简线条勾勒出神情淡然的老子，逍遥自在的庄子，也可以看到他画的憨态可掬、天真烂漫的动物。观众林先生说：“小时候看蔡志忠的漫画只觉得有趣，如今人到中年，再看才发现那些简单的画面里藏着那么深的道理。他的画就像一杯清茶，越品越有味道。”

本次展览以“天真”为核心贯穿整场，这份天真，既是笔墨间的本真纯粹，也是艺术家历经岁月沉淀后的赤子初心。迦美术馆馆长潘晶晶说，蔡志忠的艺术气质与永嘉的耕读传统有着天然的呼应。“耕读文化本就蕴含着生存与精神的双重追求，而蔡先生一生专注漫画，既解决了安身立命之本，又抵达了精神的极致。他始终胸怀赤子之心，每天将十六个小时投入创作，生活极度简朴。一个人能把心性永远保持在孩童般的状态，把全部精力投注在画笔上，这便是天真的底色。”

本次展览由中共永嘉县委宣传部、永嘉县文学艺术界联合会主办，展览将持续至10月10日，广大市民可前往迦美术馆观展，在方寸水墨间，感受这位漫画大师的赤子之心。

来 源：温州晚报

原标题： 蔡志忠个展亮相迦美术馆 一场与天真的邂逅

记者 陈希茜/文 迦美术馆/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com