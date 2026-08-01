西藏、浙江、山东、上海、安徽等地经济增速领跑全国——31省份经济“半年报”出炉

人民日报 2026-08-01 10:59:45

近来，全国31个省（区、市）上半年经济“成绩单”陆续出炉。经济总量方面，广东、江苏稳居半年地区生产总值（GDP）“7万亿元俱乐部”；增长速度方面，西藏、浙江、山东、上海、安徽等地领跑全国。总体看，各地上半年经济运行平稳，31省份GDP均实现正增长，多数省份GDP增速超4.5%。各地经济发展有哪些亮点？记者进行了采访。

经济大省韧性较强

从各省份经济“半年报”来看，上半年，经济大省为稳增长发挥了关键支撑作用。

看排名，经济大省“座次”相对稳定。广东上半年GDP达72281.05亿元，居全国首位。紧随其后的江苏为70387.3亿元。其他经济大省中，山东53173亿元、浙江47937亿元分列第三、四位。四川33629.45亿元、河南33521.58亿元、湖北31336.72亿元，位列第五至第七位，中西部三省站稳全国前十。

国家发展改革委宏观经济研究院研究员张林山在接受本报记者采访时表示，经济大省是国民经济稳增长的“压舱石”。从上半年数据看，各省份经济总量排名大体稳定，但头部竞争日趋激烈，部分省份位次迎来调整。例如，安徽上半年GDP达到27370亿元，跻身全国前十，反映了中部地区的经济发展活力。

看增速，经济大省也展现较强韧性。其中，浙江上半年GDP增速达5.7%，在经济大省中领跑；山东、上海、安徽增速同为5.6%；江苏增长5.2%；河南、湖北增速均为5.0%，均高于全国4.7%平均水平。值得注意的是，广东、江苏经济体量差距仍处于较小区间。

张林山分析，从上半年经济“成绩单”来看，江苏依托新能源、高端装备制造持续发力，在先进制造业方面不断缩小与广东的差距。四川、河南经济总量差距已不足110亿元，产业布局各具特色：四川新兴消费业态加速成长，数字消费和绿色消费增势强劲，限额以上单位计算机及配套产品类零售额成倍增长；河南夯实制造业基本盘，规上高技术制造业、战略性新兴产业增加值分别增长26.1%、13.2%，规上工业保持稳健增长势头。

区域发展差距稳步缩小

从上半年经济数据看，中西部地区多个省份在区域经济高质量发展中加速追赶，与东部沿海地区的差距不断缩小。其中，西藏以6.3%的经济增速位列全国首位；安徽、河南、湖北、青海增速跑赢全国，达到或超过5%；甘肃、宁夏增速也达到4.9%。

“上半年，中西部地区经济发展呈现差异化态势，部分省份增速领跑全国，内陆开放动能持续增强，区域发展差距稳步缩小。”张林山说。

看中部地区——上半年，安徽工业经济发展动能增强，其中装备制造、光伏、新能源汽车等产业链韧性较强；在“新三样”出口增长1.1倍拉动下，安徽进出口总值大幅攀升，超越四川成为中西部外贸第一大省，反映出产业转移与内陆开放叠加产生的增长红利。河南、湖北在跑赢全国经济增速的同时，也在高技术产业表现较好，其中湖北光电子信息产业集群持续壮大，高技术制造业成为工业增长的重要支撑。湖南上半年高技术制造业、服务业等表现可圈可点，其中服务业产值同比增长3.5%，对经济增长贡献率达75.2%。

看西部地区——上半年，经济增长“三驾马车”中，外贸表现较好。西部各省区市依托通道经济、特色产业、沿边区位等挖掘增长潜力，使外贸成为区域经济高质量发展的突出亮点。张林山表示，上半年西部地区外贸跑出了“加速度”。其中，新疆外向型工业经济大幅上扬，规上工业企业出口交货值同比增长2.3倍；重庆产业创新活力持续迸发，规上工业企业出口交货值同比增长11.8%；甘肃、宁夏依托能源转型、特色产业保持了出口韧性。

内需培育持续发力

张林山认为，培育内需是各地经济提质增效的重要方向，“从上半年情况看，各地围绕激活消费动能、扩大有效投资持续发力，推动经济发展质量跃升，加快构建优势互补的区域发展格局。”

促消费——今年以来，各地不断推动消费场景创新，培育体验式、品质型消费增长点。例如，江西上半年社会消费品零售总额达6271.9亿元，同比增长2.9%，助力GDP全国排名升至第14位。其中，乡村消费增势较好，限额以上单位乡村消费品零售额增长8.6%。在消费升级方面，全省限额以上单位通讯器材类、文化办公用品类、家用电器和音像器材类商品零售额分别增长18.6%、14.4%、12%。张林山建议，各地应持续优化消费环境，推动线上平台经济与线下实体商户协同发展，持续释放居民消费潜力，稳固消费在拉动经济增长中的作用。

扩投资——各地加码高技术制造业与新兴产业布局，补齐公共服务短板。例如，贵州推动采矿、冶金、化工等多个产业项目落地见效，进一步夯实经济底盘；新能源新材料、数智、先进装备制造等6大产业集群成型起势，工业总产值占规上工业总产值比重达83.9%。上半年，贵州GDP全国排名升至第21位。“长远看，各地应持续优化区域产业分工，引导东部产业有序向中西部梯度转移。东部聚焦研发创新、总部经济，中西部做强先进制造配套，持续完善省际协同机制，避免同质化竞争。”张林山说。

“透过31省份半年经济‘成绩单’可以看到，区域发展已告别单纯比拼总量规模的阶段，转入比拼产业成色、新旧动能转换、协同发展能力的阶段。”张林山表示，展望下半年，东部、中部、西部、东北地区持续因地制宜、立足自身优势推动高质量发展，将凝聚起经济持续回升向好的强大合力。

来 源：人民日报

原标题： 西藏、浙江、山东、上海、安徽等地经济增速领跑全国——31省份经济“半年报”出炉

记者 汪文正

本文转自：温州新闻网 66wz.com