新华网 2026-08-01 10:59:45

全国社会保障基金理事会8月1日发布的基本养老保险基金受托运营年度报告显示：2025年末，养老基金资产总额35206.99亿元，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元；地方养老基金2025年投资收益率达5.76%，基金投资运营取得良好业绩。

经国务院批准，依据有关部门规定，社保基金会受托管理养老基金。“社保基金会坚持并持续丰富‘长期投资、价值投资、责任投资’理念，审慎稳健开展投资运营管理，忠实履行好基金安全和保值增值主体责任。”全国社会保障基金理事会有关负责人说。

当日发布的报告显示，2025年末，养老基金资产总额35206.99亿元，权益总额29818.61亿元。在基金权益总额中，直接投资8381.10亿元，委托投资21437.51亿元。

养老基金分为地方养老基金和风险基金两部分。数据显示，2025年末，地方养老基金资产总额35046.61亿元，权益总额29685.84亿元；风险基金资产总额165.13亿元，权益总额132.77亿元。

投资业绩方面，报告显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额5544.30亿元，年均投资收益率5.14%。风险基金方面，2025年投资收益额2.47亿元，投资收益率2.05%。

这位负责人介绍，2025年，社保基金会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实履行基金安全和保值增值主体责任，积极优化资产配置策略，稳慎开展基金投资管理，守牢安全底线，基金投资运营取得良好业绩。

来 源：新华网

原标题： 2025年养老基金投资运营取得良好业绩

记者：申铖、刘开雄

本文转自：温州新闻网 66wz.com