水利部：台风“白海豚”可能登陆影响我国

新华网 2026-08-01 11:32:09

记者7月31日从水利部专题会商中了解到，据综合研判，“八上”期间（8月1日至15日），第13号台风“白海豚”可能登陆影响我国。

记者了解到，“八上”期间珠江流域西江支流郁江、东江、桂南沿海南流江，长江流域上中游干流及支流岷江、沱江、嘉陵江、乌江、汉江，云南澜沧江和怒江，太湖及周边河网区、浙闽地区钱塘江、姚江、椒江，黄河流域中游干流及支流渭河、汾河，黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江等主要河流将出现明显涨水过程，其中部分主要河流可能发生编号洪水；暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，山洪灾害风险高。

水利部相关负责人表示，要始终把人民生命安全放在首位，树牢底线思维、极限思维，锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，以更加昂扬向上的精气神，从严从细从紧落实防汛关键期防御工作机制，立足最不利情况，做最充分准备，全力维护人民群众生命财产安全。

记者了解到，水利部将全力以赴做好七方面重点工作。一要进一步强化雨水情监测预报，二要突出抓好山洪灾害防御，三要确保水库安全度汛，四要强化堤防巡查防守，五要严密防御城市内涝，六要做好黄土高原淤地坝防守，七要抓好流域防洪工程调度。

来 源：新华网

记者：魏弘毅、高敬

本文转自：温州新闻网 66wz.com