沿着“黄金大外环”，看中国式现代化的沿边沿海注脚

新华网 2026-08-01 11:33:52

夏日，祖国的西北方，在新疆科古尔琴山深处，G219—海西牧场公路项目施工现场机械轰鸣、一派繁忙。施工队伍抢抓有效施工窗口期，全力推进路基开挖、岩层破除等作业。

视线向南，位于福建的G228线霞浦三沙路段全新滨海特色公路驿站日前建成投用。驿站的建成将持续完善普通国省干线公路服务体系，提档升级公路便民服务水平，深度激活滨海公路文旅价值。

一南一北，不同区域的道路基础设施建设稳步推进，彰显我国国家公路网建设提质升级。两项工程所在的G219国道、G228国道，与G331国道共同构建成贯通全国沿边沿海的战略通道。

7月21日，交通运输部副部长徐成光在国新办发布会上介绍“十五五”期间我国国家综合立体交通网主骨架的推进建设进程，他表示，在沿边沿海沿江大通道建设中，主要是建成沿海高速铁路，推进沿边国道贯通和提质改造。

“全面贯通沿边G219、G331陆路战略骨干通道和沿海G228骨干通道，这3条通道将形成一个贯通我们国家沿边沿海的大外环，给我们伟大的祖国打造一个‘黄金大外环’。”徐成光表示，这个“黄金大外环”将是我们国家沿边沿海的大通道，也是重要的旅游通道、资源开发通道、稳边固边通道。

顶层规划部署，这三条通道为何如此重要？先来看它们的介绍：

G219国道，从新疆的喀纳斯至广西的东兴，规划建设全长近10000公里，途经新疆、西藏、云南、广西4个省份，串联起雪山、草原、沙漠、戈壁等多种自然景观，是我国目前里程最长的国道。

G331国道，从新疆的阿勒泰至辽宁的丹东，规划建设全长约9200公里，横跨新疆、甘肃、内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林6个省份，串联起东北平原、内蒙古草原、大兴安岭、长白山等景观带，被誉为“最美边境公路”。

G228国道，从辽宁的丹东至广西的东兴，规划建设全长约7400公里，串联辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西10个省份，自北向南跨越鸭绿江、辽河、海河、黄河、淮河、长江、珠江等水系，沿途尽赏大陆海岸线美景。

三条通道，构成规划建设超2.6万公里的国家级综合交通战略通道，紧贴国境线布局，补齐过去边境路网末端薄弱、应急通达性不足的短板，形成闭环边境运输网络。

“以前边境地区的路网末端和基础设施较为薄弱，遇到应急突发事件，人员和物资难以快速抵达，这条‘黄金大外环’将有效解决这一短板。”国家高端智库可持续交通创新中心研究员、北京交通大学教授王海星说，三条大通道建成后，在突发事件来临时可快速投送人员、抢险物资、保障物资，大幅提升应急避险等通道韧性。

路网完善了，人就留得下了。

过去，边境地区长期面临交通不便的困境，路不通、人难富，不少出生在边境地区的居民为了寻求更高的生活品质，不得不背井离乡。

如今，完善的路网让偏远村庄融入现代分工，让教育、医疗等公共服务随着车轮延伸，让特色产品顺畅出山。一条条穿越山河的道路，缩短了时空距离，让边境看得见产业、留得住人，编织起安居乐业、稳边固边的安全网。

路网完善了，将持续促进交旅融合发展。

从雪山高原，到草原雨林，再到沿江滨海，各具特色的自然景观在一条大环线上呈现，同时这条大环线还串联起一座座历史古城，形成了独一无二的自驾通道。

以路兴旅、交旅融合，沿线民宿、餐饮等配套的就业机会将进一步增多。村民变导游、山货变特产，越来越多的人可以在家门口吃上“旅游饭”，实现“守着家、看着娃、挣着钱”的朴素愿望。当边疆的好风光变成好“钱”景，这条大环线便真正通向了人心、通向了未来。

路网完善了，将进一步打通内外循环。

向西可接西部陆海新通道和中欧班列，向东能连远洋外贸航线。从地图上看，这条大环线把全国沿海的大港口和沿边的口岸串联起来，我国对中亚、东南亚等陆路口岸将实现联网成片。

“以前沿海是沿海，沿边是沿边，各自走各自的通道。现在依靠三条通道实现海陆联动，能够进一步降低跨境物流成本。”王海星说，完善的路网让曾经的交通末梢变成开放前沿，不少沿边沿海地区的特色农牧产品、林下资源、矿产资源可以沿着三条“大动脉”走出去，同时引进更多跨境加工、边境产业园，我国的产业布局将更加均衡。

当前，我国综合立体交通网主骨架建成率已达91%，到2030年，国家综合立体交通网主骨架建成率将提升到95%。这条“黄金大外环”全部建成后，将与长江黄金水道、川藏铁路、新藏铁路等联动，形成“外环+内河+纵向干线”的完整网络，成为国家综合立体交通网主骨架关键的一块拼图。

从民生幸福路到战略安全线，从绝美自驾路到经济大通道，这条“黄金大外环”关乎经济社会发展的方方面面，成为中国式现代化在沿边沿海地区的生动注脚。

待到全线贯通时，沿着这条大环线，去前行，去赏景，去看看发展的希望与成真的梦想。

来 源：新华网

原标题： 沿着“黄金大外环”，看中国式现代化的沿边沿海注脚

记者：叶昊鸣

本文转自：温州新闻网 66wz.com