温州日报 2026-08-02 08:56:00

环绕“乐清湾”的乐清市、玉环市、温岭市的城镇和农村常住居民人均消费支出都超过北京、上海和广州，而这三个县级市常住人口中的外来人员总数高达159万。

温州网讯 “前面买了套房，政府给了我们新居民5万元的补贴。”昨天在乐清，来自河南的刘莉莉很开心，忙着为新房挑选家具。记者发现，环绕“乐清湾”的乐清市、玉环市、温岭市的城镇和农村常住居民人均消费支出都超过北京、上海和广州，而这三个县级市常住人口中的外来人员总数高达159万。

“乐清湾”由乐清市、玉环市、温岭市和洞头区四地环绕。这里是“温台模式”的发祥地，民营经济发达，居民收入高，消费观念超前，也是我省外来人员比较集中的区域。

2025年国民经济和社会发展统计公报显示，乐清市、玉环市、温岭市城镇常住居民人均消费支出分别为63344元、62262元、58204元；农村常住居民人均消费支出分别为40785元、39309元、38435元。同期的北京、上海和广州城镇常住居民人均消费支出分别为54122元、57076元、51860元；农村常住居民人均消费支出分别为28081元、33891元、30835元。另外，三个县级市的农村常住居民人均可支配收入也超过“北上广”。

“居民人均消费支出以常住人口作为调查对象，包含外来人员。在这些消费支出中，衣食住行占大头，教育医疗类支出也占较大部分。”国家统计局温州调查队住户调查处副处长傅一特说。“乐清湾”三市外来人员占常住人口比例超过四成，是助力“乐清湾”三市经济社会发展和消费不可或缺的力量。

在乐清，25万家市场经营主体中，有8.7万家是外来人员开的，“新乐清人”老板共计11.5万人。乐清市新居民服务中心副主任张志杰表示，外来人员在乐清定居置业的意愿持续增强，已经有4.25万人买了房子，“很多外来人员在乐清白手起家，干个五年十年就与当地人一起实现了共同富裕。”

乐清市湖北宣恩商会会长张永珍在乐清工作了24年，14年前他创办了浙江涵尔塑料有限公司，目前他的爱人和两个孩子都已落户乐清，一个小孩读公办小学，一个读私立初中，学费一年4.7万元。

“作为流动人口大省的浙江，如何让外来人员在这里实现共同富裕，是我省高质量发展建设共同富裕示范区的重要课题。”浙江大学长三角一体化发展研究中心常务副主任叶建亮认为，“‘乐清湾’三市外来人员助力人均消费支出超越‘北上广’，恰是一个很好的样本。”

来 源：温州日报

原标题： 159万外来人员助力“乐清湾”超越“北上广”

记者 严芒芒 陈发赐

本文转自：温州新闻网 66wz.com