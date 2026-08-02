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温州2026年“八一光荣榜”公布

温州发布 2026-08-02 09:26:02
值此中国人民解放军建军99周年之际，推出“八一光荣榜”，公布2025年4月1日至2026年3月31日期间获得三等功、三级表彰以上的温州籍官兵。

去年以来，广大温州籍官兵深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平强军思想，聚焦强军目标，投身强军实践，在打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战的新征程上矢志打赢、锐意进取，涌现出一大批有灵魂、有本事、有血性、有品德的先进典型。

为弘扬爱国主义主旋律、汇聚强国强军正能量，不断激发广大军人军属政治荣誉感和官兵建功军营的热情，增强人民群众的国防观念和崇军尚武意识，切实营造全社会关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围，值此中国人民解放军建军99周年之际，推出“八一光荣榜”，公布2025年4月1日至2026年3月31日期间获得三等功、三级表彰以上的温州籍官兵。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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