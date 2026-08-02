FM1039温州交通广播 2026-08-02 09:26:03

因S26诸永高速公路养护专项工程施工需要，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，现就施工期间限制交通措施公告如下

因S26诸永高速公路养护专项工程施工需要，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，现就施工期间限制交通措施公告如下：

01

杭州方向封闭施工

施工时间：

2026年8月3日至8月4日，每日5:00-19:00（如遇雨天、恶劣天气顺延）

封闭路段：

诸永高速永嘉枢纽至金华马宅枢纽段（杭州方向）

交通管制：

永嘉枢纽、白塔枢纽主线同步实施引流；

温州绕城北线、永嘉至金华马宅沿线收费所杭州方向进口关闭。

02

温州方向封闭施工

施工时间：

2026年8月5日至8月6日，每日5:00-19:00（如遇雨天、恶劣天气顺延）

封闭路段：

诸永高速金华马宅枢纽至永嘉枢纽段（温州方向）

交通管制：

诸永高速温州方向金华马宅枢纽实施引流，神仙居互通主线分流；

东永高速、金华马宅至永嘉沿线收费所温州方向进口关闭。

届时，请过往车辆合理选择行车路线，关注导航软件、温州交通广播和高速公路国省道沿线可变情报板、标志牌的信息指引，或拨打12122服务电话咨询，并服从交警及现场管理人员指挥。遇特殊天气（雨天、台风等）顺延施工，施工带来不便，敬请谅解！

温州市公安局交通管理支队

温州市交通运输行政执法队五大队

浙江省交通集团高速公路温州管理中心

2026年7月31日

来 源：FM1039温州交通广播

原标题： 出行提醒！诸永高速这4天分段封道，进口关闭

本文转自：温州新闻网 66wz.com