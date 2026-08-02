出行提醒！诸永高速这4天分段封道，进口关闭
因S26诸永高速公路养护专项工程施工需要，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，现就施工期间限制交通措施公告如下：
01
杭州方向封闭施工
施工时间：
2026年8月3日至8月4日，每日5:00-19:00（如遇雨天、恶劣天气顺延）
封闭路段：
诸永高速永嘉枢纽至金华马宅枢纽段（杭州方向）
交通管制：
永嘉枢纽、白塔枢纽主线同步实施引流；
温州绕城北线、永嘉至金华马宅沿线收费所杭州方向进口关闭。
02
温州方向封闭施工
施工时间：
2026年8月5日至8月6日，每日5:00-19:00（如遇雨天、恶劣天气顺延）
封闭路段：
诸永高速金华马宅枢纽至永嘉枢纽段（温州方向）
交通管制：
诸永高速温州方向金华马宅枢纽实施引流，神仙居互通主线分流；
东永高速、金华马宅至永嘉沿线收费所温州方向进口关闭。
届时，请过往车辆合理选择行车路线，关注导航软件、温州交通广播和高速公路国省道沿线可变情报板、标志牌的信息指引，或拨打12122服务电话咨询，并服从交警及现场管理人员指挥。遇特殊天气（雨天、台风等）顺延施工，施工带来不便，敬请谅解！
温州市公安局交通管理支队
温州市交通运输行政执法队五大队
浙江省交通集团高速公路温州管理中心
2026年7月31日
来 源：FM1039温州交通广播
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
脱虚向实跑出“加速度”！温州制造业投资上半年同比增长16.4%社会08-01
-
从展陈叙事到活态传播 园博园260场非遗主题活动火爆出圈社会08-01
-
瑞安圣井山景区晋级国家4A级旅游景区社会08-01
-
产业雨林引来创业“种子” 39家企业集体签约落户瓯海社会08-01
-
半年度三个第一背后，藏着温州这座新城“上天入海”的野心社会08-01
-
这次不只看海，洞头大沙岙“换装”归来！社会08-01
-
苍南区域供水保障能力提档升级 2.7万余户居民“好水到家”社会08-01
-
商旅变“诗旅” 法国客商的楠溪江漂流初体验社会08-01
-
夏天降压药要减量？绿豆汤“稀释”药效？听听权威专家解释社会08-01
-
共绘成长画卷 温州儿童观察团走进“诗词之村”社会08-01