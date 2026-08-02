民间艺人登台献艺 南戏故里周周有戏
温度新闻 2026-08-02 09:26:03
该系列演出将在每个周末常态化开展，把特色文艺精品送到百姓家门口，盘活地方戏曲资源，丰富市民文化生活，打造城市文旅新场景。
温州网讯 昨晚，“九山超有戏·周末show”在鹿城区九山书会开演。昆曲《白蛇传·盗仙草》《三岔口》、瓯剧《张协状元·游街》、京剧《卖水·表花》等经典剧目轮番上演，剑舞、歌曲、器乐独奏、音乐情景剧等节目精彩纷呈。
本次活动面向社会征集节目，参演团队由社会报名、社区组团组成，本土文艺爱好者登台表演，让群众成为舞台主角。该系列演出将在每个周末常态化开展，把特色文艺精品送到百姓家门口，盘活地方戏曲资源，丰富市民文化生活，打造城市文旅新场景。
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原标题： 民间艺人登台献艺 南戏故里周周有戏
记者 苏巧将 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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