从灵光乍现到铺路全球 “汽摩配之窗”让温州货“闪送”海外

温州日报 2026-08-02 09:26:04

真正要“开箱”的并非这些汽摩配产品，而是一个“看不见”的平台——“汽摩配之窗”。正是这座隐形的桥，托着瑞安乃至中国汽摩配企业破浪出海。

俄罗斯客户现场测试温州汽摩配产品。

“汽摩配之窗”为汽摩配企业提供线上交易、数字营销、跨境物流等全链条服务。

【开箱·现场】

时间/地点：7月，缅甸仰光市

现场：“这几件都是温州货，走量特别大，客户都说品质好，车型适配也广。”在缅甸Loossoo公司汽配门店，销售员Hter Myat Wai蹲在地上开箱，将刚到的减震器、刹车片、拉杆球头一件件搬进仓库。

“只要在仰光市内订货，我们的海外仓一两个小时就能送到，回头客特别多。”她笑着翻开订单本，“本地仓货全、发货快、售后方便，上个月光门店就赚了4亿多缅币。”

然而，真正要“开箱”的并非这些汽摩配产品，而是一个“看不见”的平台——“汽摩配之窗”。正是这座隐形的桥，托着瑞安乃至中国汽摩配企业破浪出海。

温州货：“汽摩配之窗”，由温州帕科特网络科技有限公司开发运营，浙江省数字贸易高质量发展重点项目。

【开箱·所见】

3万家企业借“窗”连通世界

“汽摩配之窗”就像一个面向全球敞开的“汽摩配展馆”，你可以参观，却不能直接结账买走。

页面上，每件产品都连通着全球供应链的真实资源。手指一点，就能打开详尽的企业名片和产品信息。

如今，这个“展馆”已入驻省内3万多家企业，涵盖6500多个品类，与2000多家行业龙头深度合作，一同撑起这个巨型展厅。

“我们平台本身不卖货，但不代表做不了别的。”平台创始人吴世格解释，“靠着庞大的资源底盘，平台延伸出跨境电商、供应链服务、海外仓三大功能模块。”

其中，最具前瞻性的，便是“海外前置仓”。

简单来说，就是把仓库“空降”到海外客户的家门口，货物提前从温州出海，囤在目标国家仓库里。客户一下单，跨国买卖就能像“本地闪送”一样即时配送，让中国汽摩配产品以最快速度触达世界。

“我们已在乌兹别克斯坦、俄罗斯、缅甸、沙特等国家设立海外仓，平均物流3至5天。”吴世格摆出一组数据：入驻企业通过海外仓物流成本降低30%，交货周期缩短50%。

相较于尚处培育阶段的海外仓，平台的“跨境电商”已跑出了相当成熟的模式。

团队在亚马逊、eBay、美克多等全球主流电商平台上开店，销售网络覆盖美国、墨西哥、日本等多个国家，让海外客户像逛本地网店一样放心下单。

“跨境电商不是一家企业就能做的，而是要靠大家抱团。”吴世格一口气布下35家线上店铺，实现年销售总额2.8亿元，让曾经以内销为主的汽摩配企业，听到了全球市场的涛声。

【开箱·拆解】

三次碰壁“撞”出差异化路径

“汽摩配之窗”的诞生与迭代，源自三次“撞墙”。

吴世格曾办过汽摩配企业，深知瑞安虽是“中国汽摩配之都”，却也有无奈：没有广州、义乌那样红火的汽摩配专业市场。

“企业零零散散，外国友人飞过来，一天能看几家？”吴世格的忧心，是很多企业家的隐痛，但这道“墙”却撞出了一个念头：线下聚不拢，那线上呢？

2018年，“汽摩配之窗”破土而出，把温州近90%的汽摩配企业都搬上云端。平台搭载OEM数据，支持多语言搜索，VR技术更让产品如临眼前。推出后，入驻企业获客成本降40%，询盘量翻了3倍。

然而，热度还没捂热，质疑声就涌了上来。“平台让企业在海外露脸了，可没有谈跨国生意的经验，全是白搭。”第二次碰壁，让吴世格犯愁：除了当个信息橱窗，平台还能干什么？

跟企业一次次聊、一圈圈磨，他有了破题思路——为中小企业量身定制“深度服务”。很快，平台当起牵线“红娘”，将海内外供需精准配到一起；交流会、公开课等服务也轮番登场，为企业家充电赋能。

可好景不长，平台又遇到第三次碰壁——入驻企业不愿掏会员费，觉得服务仍不“对胃口”；单靠会费收入，平台难以维系，入不敷出。

“既然企业不会做销售，那我们来，企业只管供货。”吴世格决意闯出一条差异化路径。身为温州市汽摩配行业协会秘书长，他手里有遍布全球的温商人脉，加之平台多年积累的海量资源，成了撬开困局的钥匙。

海外仓便是关键之举。“我们与海外中国商会合作，将市场需求与温州优势产品相匹配，布了4个海外仓，提供‘一件代发、本地配送’等服务。”他打趣说，这一路，被现实“撞”着连升三级。

【开箱·走向全球】

从线上到线下的全球服务网

对于产品远销20多个国家的浙江弘迪汽车零部件有限公司来说，“汽摩配之窗”的助力是锦上添花。

“入驻平台后，海外参展机会多了，销售渠道也拓宽了。”总经理薛礼浩说，刹车片接连发往缅甸海外仓，销量大幅增长。

海外那头，同样叫好——

“过去采购普通配件要从海外大批量订货，等上四五个月。”缅甸客户Ko Ye Lay说，“温州在这边建了本地仓，可以小批量下单，价格划算，一两天送到，没有采购焦虑了。”

线上成交渐入佳境的同时，“汽摩配之窗”在线下也加紧出海脚步。平台组织企业参加德国法兰克福汽配展、美国AAPEX等国际展会，并在俄罗斯、乌兹别克斯坦等新兴市场开展地推活动，精准对接当地经销商。目前，平台已组织百余家企业参加国际展会，促成意向订单超亿元。

这些“看得见”的订单，足见“汽摩配之窗”已成为企业拓展国际市场的重要支撑之一。目前，平台已帮助200余家企业成功进入中亚、东欧市场，部分企业年出口额实现翻倍增长。

“接下来的重头戏还是布局海外仓，想办法进军南美，把全球服务网络做扎实。”吴世格的思路很清晰，“我们打算试试跨境电商OPC模式，更长远看，还要把这套打法复制到其他行业去。”

从一次次碰壁的灵光乍现，到如今铺向全球的生意脉络，还有更多扇“窗”将被打开。

来 源：温州日报

原标题： 从灵光乍现到铺路全球，“汽摩配之窗”让温州货“闪送”海外

一个平台的破壁开窗路

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com