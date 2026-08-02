浙江日报 2026-08-02 09:26:05

听闻温州已定下“华东深远海风电母港”的发展目标，记者相信，瓯江入海口这个“追风”故事，定能续写精彩。

图片据温州发布

1日，当记者随“活力中国调研行”主题采访团沿着蜿蜒海岸线一路南下，来到瓯江入海口，只觉拂面的海风都带着一股子劲。抬头望去，巨大的白色厂房上，大大的“Goldwind”标识夺人眼球。这里，正是全球风电龙头金风科技在全国布局的规模最大的风电整机生产基地，具有年产200台套超大型深远海机组的能力。

步入厂区，记者为眼前的景象所震撼：每条生产线上的物件都可谓“巨型”，数十至数百吨重的发电机舱、轮毂、叶片整齐分区排列，工人往来穿梭，忙碌其间。“目前基地生产计划已排至今年底，其中海外订单占一半以上，主要来自共建‘一带一路’国家及欧洲市场。”浙江金风科技有限公司副总经理赵梓杭向记者透露。

一个龙头企业的落座，唤起一座滨海之城打造“全国海上风电创新高地”的发展梦想。浙江温州海洋经济发展示范区党工委委员、管委会副主任周海波为采访团梳理脉络：2022年4月，金风科技与温州市政府签署战略合作框架协议；同年5月，浙江温州海洋经济发展示范区正式挂牌；2024年初，历经两年建设，这座整机生产基地正式投产。而后，在政府的牵线撮合和积极筹措下，金风科技在此“呼朋唤友”，拉起了一整条海上风电本地产业链。

中天海缆来了——这家企业的动态海缆可适用于1500米水深，在漂浮式风机随洋流和海风摆动时，随动不疲，稳定向岸边输电；永安重工也来了——这家企业深耕桩工机械，它的大能量水下液压打桩锤突破海外垄断，为海上风机固定锚链、扎根深海。“作为温州企业，我们与金风科技实现深度绑定，正一道积极开拓海外市场，为全球海上风电输出整套中国方案。”温州永安重工科技有限公司董事长林登踌躇满志。

今年初，金风科技发挥链主企业带动作用，牵头联合产业链上下游代表企业和科研院所，推动“风力发电国家技术创新中心浙江分中心”落户温州。而今，这个中心已经聚集起38家成员单位，聚焦深远海风电，开展技术攻关、试验验证和成果转化，实现风电产业链自主可控率超95%。8兆瓦、10兆瓦、16兆瓦，这些年，金风科技的海上风电机组单机发电量不断提升，关键部件已实现100%国产化。几个月前，金风科技推出全国首个20兆瓦海上风电机组，在我国东南沿海成功并网发电——147米超长柔性叶片转一圈就能发电约60度，最高可抵御17级超强台风，单机年发电量预计超8000万千瓦时，可满足约4.4万户家庭一年用电需求。

眼下，随着近海风电资源开发趋于饱和，深远海赛道已然开启，打开了风电产业发展的一片新蓝海。听闻温州已定下“华东深远海风电母港”的发展目标，记者相信，瓯江入海口这个“追风”故事，定能续写精彩。

来 源：浙江日报

原标题： 在瓯江入海口，听追风的故事

记者 来逸晨 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com