潮新闻 2026-08-02 09:23:58

8月1日下午，“时光不老 声动银龄”浙江省老年K歌大赛温州市选拔赛总决赛，在温州吾悦广场火热唱响。

8月1日下午，“时光不老 声动银龄”浙江省老年K歌大赛温州市选拔赛总决赛，在温州吾悦广场火热唱响。来自全市12个县（市、区）的18组银龄歌者，历经层层遴选，从近200组报名选手中脱颖而出，齐聚决赛舞台。他们精神饱满、倾情放歌，以铿锵嗓音与从容台风，献上一场精彩纷呈的视听盛宴，生动诠释新时代老年人的昂扬风采。

温州市民政局供图

舞台上，选手们神采奕奕，台风稳健。来自龙湾的3号选手金上敏对比赛格外重视，为将歌曲《最美》演绎到最佳状态，当天上午特地到家门口的广场跑了几圈。“要让身体彻底舒展开，声音才能保持在最好的状态。”他笑着说。

来自瑞安的18号选手姚文芳刚退休不久，她的爱人、声乐老师和闺蜜组成了一支近10人的“亲友团”，专程赶到现场为她加油打气，温情满满。

温州市民政局供图

经过两个多小时的激烈角逐，龙湾选手叶自然凭借扎实唱功，以一曲《沂蒙山永远的爹娘》斩获一等奖。比赛同时还评出二等奖3名、三等奖5名，以及优胜奖和人气奖若干。

据了解，本次大赛前期报名人数达198组、共429人，历经海选、初赛、晋级赛，最终18组选手闯入决赛。从7月中旬起，各轮赛事均安排在吾悦广场、万达广场等商圈公开举行，让逛街的市民随时可以驻足聆听一曲，真正将文化舞台搬到了百姓身边。

赛事相关负责人表示，本次大赛是2026年温州市“时光不老·一路繁花”一县一赛银龄风采系列活动的组成部分，旨在为老年人搭建展示自我、交流互鉴的平台，鼓励他们走出家门、登上舞台。同时，赛事落地商圈，打通公共文化服务便民“最后一公里”，实现文化惠民与商圈引流双向赋能。

温州市民政局供图

据悉，“时光不老·一路繁花”系列活动由温州市民政局主办，“一县一赛”由各县（市、区）民政局分别承办特色赛事，采用“一县一品、全域联动”模式，各地错位布局、特色鲜明。活动同步开展省级赛事温州选拔赛及市级特色专属赛事共计12项，涵盖文艺、书画、摄影、戏曲、演讲、非遗、膳食等多个领域，致力打造全域联动、全民参与的老年文体盛会，全方位展现温州老年群体积极向上、健康乐观的精神风貌。与此同时，活动还集中展示银龄研学线路、康养旅居场所、银发好物等资源，为银发经济蓬勃发展注入新动能。

来 源：潮新闻

原标题： 银发歌者 “声”动全城 温州市老年K歌大赛总决赛落幕

记者 张银燕 共享联盟·龙湾 戴新如 通讯员 叶迦楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com