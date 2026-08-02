潮新闻 2026-08-02 09:24:37

7月31日，由人社部和安徽省政府联合主办的第一届“创赢未来”创业大赛全国总决赛在合肥市落下帷幕。由龙湾区选送的“基于全新精准靶点的First-in-Class抗肿瘤免疫创新药研发项目”，从参赛项目中强势突围，一举夺得青年创新专项赛道全国总决赛一等奖。

7月31日，由人社部和安徽省政府联合主办的第一届“创赢未来”创业大赛全国总决赛在合肥市落下帷幕。由龙湾区选送的“基于全新精准靶点的First-in-Class抗肿瘤免疫创新药研发项目”，从参赛项目中强势突围，一举夺得青年创新专项赛道全国总决赛一等奖。

龙湾区人力社保局供图

本届大赛以“释放创业动能 圆梦出彩人生”为主题，设立“科技成果+创业”“产业发展+创业”“职业技能+创业”“民生需求+创业”四个主体赛及青年创新专项赛。全国各省（区、市）选拔推荐的600个项目参加全国选拔赛，250个项目晋级总决赛。

该项目由瓯江实验室黄传书教授团队领衔，精准聚焦全新靶点XIAP E3连接酶，成功研发出WY系列小分子靶向创新药。作为I类新药，该药物具有高度特异性、高效清除癌细胞且安全性良好的特点，通过重塑抗肿瘤免疫和优化免疫微环境发挥强效抗肿瘤作用，有望为胰腺癌、胃癌、膀胱癌、肝癌、肺癌等一系列“免疫热肿瘤”提供全新治疗策略。团队依托瓯江实验室与温州医科大学，已贯通从靶点验证到药物筛选的研发全链条，汇聚包括16名教授级专家、19名博士在内的50余名多学科科研骨干，展现出从源头创新到临床转化的硬核实力。

龙湾区人力社保局供图

此次问鼎国赛最高奖，既是对团队原始创新能力的权威认可，更是龙湾厚植创业沃土、涵养创新生态结出的标志性成果。下一步，龙湾区将紧抓这一契机，加力整合国科温州研究院、中国眼谷等高能级平台资源，深度联动瓯江实验室等战略科技力量，为优质项目搭建从实验室走向产业化的全链条护航体系。同时，持续擦亮龙湾区大学生创新创业大赛品牌，以更大力度招引青年人才，迭代升级创业扶持政策，全力营造“近悦远来”的创新创业强磁场，让更多“金种子”在龙湾生根发芽、拔节生长，为区域高质量发展注入源源不断的青春动能。

来 源：潮新闻

原标题： 释放创业动能 龙湾项目在全国首届“创赢未来”创业大赛摘得金奖

记者 张银燕 通讯员 王一宸

本文转自：温州新闻网 66wz.com