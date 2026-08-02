38款！第七届温州特色伴手礼正式出炉 首次新增“科技特色伴手礼”

温州晚报 2026-08-02 09:43:00

7月31日，第七届“温州特色伴手礼（旅游伴手礼）”评测结果正式公布，38款兼具本土风味、文化底蕴与创新活力的产品最终入选2026年“温州特色伴手礼（旅游伴手礼）”名录，其中有8款为首次新增的“科技特色伴手礼”，展现了温州制造的创新活力与智造魅力。

温州网讯 7月31日，第七届“温州特色伴手礼（旅游伴手礼）”评测结果正式公布，38款兼具本土风味、文化底蕴与创新活力的产品最终入选2026年“温州特色伴手礼（旅游伴手礼）”名录，其中有8款为首次新增的“科技特色伴手礼”，展现了温州制造的创新活力与智造魅力。

据介绍，自今年活动启动以来，全市共有154家企业申报223款产品，经过市级初审、部门联审、公众线上投票、现场路演展示等多轮严谨遴选，最终38件产品突围入选。

本届入选的38款产品覆盖食品饮品、非遗文创、智能智造三大品类，既有白象公记香糕、芒种虾皮、金恩凡提猪油渣等承载温州人记忆的经典风味，也有蓝夹缬风琴灯、彩石镶嵌茶花胸针、瓯塑瓷瓶·荷韵等融合传统技艺的文创精品，更有首次亮相的科技特色伴手礼——来自浙江硕而博科技股份有限公司的便携式多功能气泵灯、来自浙江凯迪仕实业有限公司的智能门锁Q7-FVPV3、来自浙江起迪科技有限公司的QIDI Q2 3D打印机、来自温州瓯悦艺术创意有限公司的《秋枝》“瓯塑+AI”挂饰等8款创新产品，让传统“伴手礼”概念跳出食品、工艺品的边界。

早在7月17日，本届评测的现场路演环节就已率先掀起一波、热潮。87家入围企业代表轮番登台，对着台下评委与线上直播间的观众，把自家产品的故事讲得生动鲜活。这场直播打破了线下空间的限制，线上线下双向联动，让更多市民隔着屏幕也能直观感受温州本土好物的独特魅力。

据了解，此前六届温州特色伴手礼评测已成果显著，37件产品入选省级特色伴手礼名录，8件产品跻身长三角伴手礼榜单。目前，温州市特色产品伴手礼展示馆已正式投用，集中陈列历届评选出的精品好物，持续为本土品牌搭建展示窗口。

来 源：温州晚报

原标题： 38款！第七届温州特色伴手礼正式出炉，首次新增的“科技特色伴手礼”

记者陈培培 实习生 郑好

本文转自：温州新闻网 66wz.com