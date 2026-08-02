掌上温州客户端 2026-08-02 09:39:46

近日，记者从温州海警局获悉，该局26岁执法员赵海然入围2026年度“龙港好人”首批名单，并应邀参加中国海警局“光荣海警人”主题事迹报告会。

温州网讯 近日，记者从温州海警局获悉，该局26岁执法员赵海然入围2026年度“龙港好人”首批名单，并应邀参加中国海警局“光荣海警人”主题事迹报告会。从燕山脚下到东海之滨，从一名懵懂的新人到独当一面的执法骨干，这位2000年出生的河北承德小伙，用六年时光在波涛与烟火中刻下了独属于新时代海警人的印记。

（右一为赵海然）

生死瞬间挺身而出，用肋骨换回战友平安

茫茫东海，风浪无常，海上执法始终伴随着未知的风险与挑战。对赵海然而言，“一不怕苦、二不怕死”从来不是空洞的口号，而是直面险境时融入本能的行动自觉。

2025年5月15日晚，赵海然随执法艇在辖区开展常规巡逻。执勤期间，他敏锐发现一艘渔船形迹可疑、疑似非法捕捞。在追击过程中，嫌疑渔船拒不配合，突然加速变向径直撞向执法艇。千钧一发之际，眼见队友即将遭遇冲撞，赵海然冲上前奋力将战友拉回安全区域，自己却被嫌疑船正面撞击。经诊断，他五根肋骨骨折、脾脏破裂、胸腔大量积血。苏醒后，他顾不上剧痛，第一句话便是询问队友安危。面对家人“换个安稳岗位”的劝说，他只说了一句：“当海警，就得敢担当。”经过漫长康复期咬牙坚持训练，如今他已重返执法一线。

台风“巴威”来袭，风雨中逆行守护65名群众

“台风就是命令，群众安危高于一切。”在赵海然心中，海警的职责从不局限于海上执法，更要在群众需要的时刻成为遮风挡雨的坚实依靠。

今年7月，超强台风“巴威”正面袭击温州。接到社区紧急求援，作为党员的赵海然主动请缨，带领队友第一时间奔赴受灾片区。风雨交加、道路泥泞，他率先深入建筑区勘察险情，科学划定警戒区域。他带领队友展开“拉网式”搜救，逐户敲门排查、分批护送转移。雨水混着汗水浸透执法服，脚步却一刻未停。连续往返多趟，他和队友成功转移被困群众65人，全程无一伤亡。风雨中那一抹逆行的“海警蓝”，成了群众心中最安心的颜色。

扎根渔港解千结，做新时代“海上枫桥经验”践行者

惊涛骇浪的考验并非日常，更多的是潮起潮落里的默默坚守。褪去执法先锋的锋芒，扎根渔港的赵海然是群众口中以理服人、以情暖心的“金牌调解员”，也是新时代“海上枫桥经验”的基层践行者。

自2025年11月龙港工作站成立以来，赵海然便扎根渔港一线。辖区两位渔民因海域划分争执数年，水火不容。接警后，赵海然第一时间登船处置，没有急于定责评判，先轻声安抚双方情绪，逐字逐句倾听各自委屈诉求，细致核对事故影像、船舶凭证，一边以法规厘清权责边界，一边站在生计角度情理疏导。经过多轮登门谈心、现场协商，两人各退一步，妥善划定海域使用范围，成就了一段“海上六尺巷”的佳话。

“化解矛盾，既要‘身入’，更要‘心入’。”赵海然说。如今，工作站内一面“一心为民办实事，温情调解暖民心”的锦旗静静悬挂，见证着这位年轻执法员扎根基层、守护民生的坚守。

荣誉不是终点，而是新的起点。从波涛汹涌的执法一线到烟火寻常的渔港码头，赵海然把制服穿在身上，把“人民”刻进心里。在风浪里立身为旗，在人海中默默发光——这就是新时代海警人最真实的底色。

来 源：掌上温州客户端

原标题： “龙港好人”赵海然：六载逐浪海疆，用青春书写“海警蓝”的忠诚答卷

记者 陈伟 通讯员 齐同威

本文转自：温州新闻网 66wz.com