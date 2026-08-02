掌上温州客户端 2026-08-02 09:42:56

原本计划接受手部多指畸形矫正手术的3岁广东普宁男孩小陈，却在术前筛查发现凶险先天性心脏病。一场横跨广东普宁、河南郑州、浙江温州的跨省公益救助接力紧急开启。

温州网讯 原本计划接受手部多指畸形矫正手术的3岁广东普宁男孩小陈，却在术前筛查发现凶险先天性心脏病。一场横跨广东普宁、河南郑州、浙江温州的跨省公益救助接力紧急开启，在温州医科大学附属第二医院多学科团队、温州都市报陈忠慈善工作室、“童心筑梦”慈善基金携手帮扶下，孩子近日顺利完成高难度心脏介入封堵手术。

吴蓉洲教授在介绍手术情况

小陈出生便患有蟹脚样拇指多指畸形，普宁当地医院评估，孩子畸形复杂，需要到大城市的医院治疗。但小陈家庭经济拮据：母亲全职照料两个孩子，全家依靠父亲打零工维持生活。

为给孩子寻求救治机会，小陈母亲长期关注公益救助信息。此前，她获悉“大拇指工程”郑州站活动在7月下旬开展，第一时间为孩子报名参与，并带着孩子从家乡赶到郑州。

7月24日，“大拇指工程”发起人、温医大附二院高伟阳教授团队在郑州开展术前公益筛查。接诊时，细心的专家团队发现，小陈除手部畸形外心肺存在异常。团队第一时间连线该院儿童心血管科吴蓉洲教授远程会诊。综合检查结果判断：心脏疾病风险远高于手部畸形，必须优先治疗。

依托陈忠慈善工作室对接，公益救助链条迅速启动，7月27日小陈便顺利入住温医大附二院。经全面检查确诊：孩子存在两处房间隔缺损，缺损孔径分别达9毫米、8毫米，已经引发右心房增大、中度肺动脉高压，若不及时干预，随时危及生命。医院组织儿童心血管科、手显微外科、麻醉科等多学科会诊评估，确定先行心脏手术，半年后再实施多指矫正。

撑起两把伞的影像图

7月29日，吴蓉洲教授主刀为小陈实施心脏介入封堵手术。术中难题接踵而至：患儿房间隔组织坚硬，单一封堵器无法覆盖缺损，同时合并心脏静脉畸形，操作风险极高。团队精准施策、分层封堵，先植入一枚16毫米封堵器覆盖大缺损，再叠加第二枚封堵器精准补齐剩余孔洞，两把“生命之伞”层层叠加、顺利化解术中重重风险，为孩子筑牢生命防线。

本次全部治疗费用由“童心筑梦”慈善基金全额兜底。该基金2021年由温医大附二院联合温州都市报设立，依托太平慈善功德会首批100万元捐赠资金，专项救助全国困难家庭先天性心脏病患儿。

“感谢温州的医生和好心人，跨越千里救下孩子！”看着术后平稳恢复的儿子，小陈父母连连致谢。一个来自普宁的患儿家庭，到郑州筛查发现隐患，再到温州实施救命手术，这场跨越粤豫浙的公益医疗救助，以医者仁心与慈善力量，为困境儿童点亮新生希望，续写温州跨省精准救治的温暖故事。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 一次公益筛查揪出3岁男童患有“致命心病” 温州医生用两把“伞”守护童心

记者 陈忠

本文转自：温州新闻网 66wz.com