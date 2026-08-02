文成县领导开展“八一”走访慰问活动

文成发布 2026-08-02 10:29:00

“八一”建军节将至，连日来，罗招政、杨德听、张呈念等文成县领导开展走访慰问活动，带着全县人民的深情厚谊，亲切看望慰问驻文部队官兵、消防指战员、优秀退役军人代表、烈士子女，向他们致以诚挚的问候和节日的祝福，共叙军民鱼水深情。

“八一”建军节将至，连日来，罗招政、杨德听、张呈念等文成县领导开展走访慰问活动，带着全县人民的深情厚谊，亲切看望慰问驻文部队官兵、消防指战员、优秀退役军人代表、烈士子女，向他们致以诚挚的问候和节日的祝福，共叙军民鱼水深情。文成县领导张乐阳、金一玲、雷旭燕等参加。

文成县委书记罗招政首先来到文成县人武部，看望慰问驻文部队官兵，并代表文成县委县政府衷心感谢驻文部队长期以来在抢险救灾、应急处突以及支持地方经济社会发展等方面作出的积极贡献。他指出，当前全县上下正处于高质量发展的关键时期，希望广大官兵继续发扬拥政爱民的光荣传统，一如既往地参与和支持地方建设。县委县政府将坚定不移地支持国防和军队现代化建设，扎实做好“双拥”工作，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面。

随后，在优秀退役军人代表、“兵调解”刘一欣家中，罗招政与刘一欣及其家属亲切交谈，高度肯定他退役不褪色、主动投身基层社会治理，利用老兵身份优势参与矛盾纠纷调解、助力基层和谐稳定的担当奉献精神。他强调，退役军人是党和国家的宝贵财富，相关部门要时刻关心关注退役军人的冷暖，用心用情用力做好服务保障工作。同时大力宣传优秀退役军人的先进事迹，在全社会营造尊崇现役军人、尊重退役军人的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。

文成县委副书记、县长杨德听首先来到县武警中队，看望慰问武警官兵，向大家致以节日问候和崇高敬意。杨德听与官兵亲切交流，详细了解训练和生活情况，感谢他们为维护全县社会和谐稳定、保障人民安居乐业作出的积极贡献，勉励大家继续发扬优良作风，练就过硬军事本领，忠诚履职尽责，为地方经济社会高质量发展保驾护航。随后，杨德听来到退役军人金周伟家中，关切询问其家庭情况与生活现状，鼓励他保持乐观心态，坚定战胜困难的信心。杨德听叮嘱属地乡镇及相关部门，要深化落实退役军人优抚政策，常态化开展关心关爱与精准帮扶，千方百计帮助他们减轻家庭重担、渡过难关，切实把党和政府的温暖送到他们的心坎上。

文成县委副书记、政法委书记、社工部部长张呈念来到县消防救援大队，看望慰问了全体消防救援人员。他指出，一直以来，全县消防救援队伍始终坚守在防灾减灾、应急救援、消防安全防控第一线。希望全县消防救援队伍要坚守初心使命，保持昂扬斗志，持续锤炼过硬救援本领，确保队伍始终保持旺盛战斗力。县委县政府将一如既往地关心支持消防救援事业发展，全力解决队伍建设和消防指战员工作生活中遇到的实际困难，为消防救援工作高质量开展保驾护航。随后，张呈念来到烈士赵贤录之女赵兰英、赵秀英家中，与烈士子女及家属促膝长谈。他叮嘱有关单位严格落实各项优抚优待政策，全方位做好服务保障工作，让烈士家属安心舒心、生活无忧。

来 源：文成发布

原标题： 县领导开展“八一”走访慰问活动

记者：夏季 赵鹏鹏 陈经友 郑坚坚 雷思涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com