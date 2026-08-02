洞头区委书记何莉平走访看望老干部 薪火赓续共绘海岛新篇

洞头发布 2026-08-02 11:06:37

7月31日下午，洞头区委书记何莉平率队走访看望我区部分老干部，感谢他们为洞头发展作出的重要贡献，希望大家继续发挥经验优势，为洞头高质量发展多献良策、多提宝贵意见，携手谱写洞头现代化建设新篇章。

7月31日下午，洞头区委书记何莉平率队走访看望我区部分老干部，感谢他们为洞头发展作出的重要贡献，希望大家继续发挥经验优势，为洞头高质量发展多献良策、多提宝贵意见，携手谱写洞头现代化建设新篇章。

何莉平一行先后看望了老干部侯三阳、蔡后良、李坚、邱国鹰、苏彩环。每到一处，何莉平都关切询问老干部的身体状况和生活起居，祝愿他们健康长寿、幸福美满，并虚心征询他们对全区各项事业发展的意见建议。

一路走来，何莉平与老干部一同回顾洞头发展历程，围绕洞头高质量发展大局畅叙未来。何莉平说，当前洞头经济社会发展势头向好，一定要传承老干部的优良传统与务实作风，立足实干担当、保持久久为功的奋进姿态，聚力攻坚各项重点工作，力争实现新突破、收获新成果，持之以恒续写创新发展篇章，加快建设名副其实的海上花园。

何莉平表示，老干部是洞头建设发展不可或缺的重要力量。她希望老干部在保重身体的同时，继续发挥自身优势，多提真知灼见，多献务实良策，为洞头高质量发展贡献更多力量。她叮嘱，各级各部门要虚心向老干部学习，传承发扬优良传统作风，凝心聚力、接续拼搏，脚踏实地、真抓实干，全方位推进洞头高质量发展。要怀揣真情、扛起使命做好老干部服务保障各项工作，用心用情办实事、解难题，把暖心关怀落到实处，为他们发挥余热营造良好环境。

老干部们对洞头区委、区政府长期以来的关心表示感谢，对洞头近年来的发展成效给予高度评价。大家一致表示，一定会尽己所能、发挥作用，一如既往全力支持区委、区政府工作，为洞头发展作出力所能及的贡献。

来 源：洞头发布

原标题： 何莉平走访看望老干部 薪火赓续共绘海岛新篇

记者：叶青青 沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com