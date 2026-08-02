洞头区四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

洞头发布 2026-08-02 11:06:37

“八一”建军节到来之际，洞头区领导何莉平、刘素婷、林铁、方烨等分别率队慰问温州共建部队、驻岛部队、退伍老兵等，向他们致以节日问候和崇高敬意，对他们为洞头经济社会发展所作贡献表示衷心感谢。

“八一”建军节到来之际，洞头区领导何莉平、刘素婷、林铁、方烨等分别率队慰问温州共建部队、驻岛部队、退伍老兵等，向他们致以节日问候和崇高敬意，对他们为洞头经济社会发展所作贡献表示衷心感谢。

在市消防救援支队和武警温州支队，洞头区委书记何莉平与消防指战员和部队官兵们亲切交谈，详细了解部队建设、官兵训练及生活等情况，并代表洞头区四套班子和洞头区人民向全体官兵致以节日的美好祝福，对他们长期以来为洞头经济建设、社会和谐稳定等各方面做出的贡献表示衷心感谢。

何莉平表示，长期以来，广大驻温官兵始终牢记初心使命，视人民为亲人、把驻地当故乡，是维护洞头社会稳定、保障人民群众生命财产安全的坚实力量，希望大家继续发扬拥政爱民的光荣传统，一如既往关心支持洞头经济社会各项事业发展，在服务地方发展大局中再立新功。洞头也将始终坚持拥军优属的优良传统，持续做好拥军优属各项保障工作，不断巩固和发展军地团结共进、军民鱼水情深的良好局面。

在武警洞头中队，何莉平听取了解官兵工作生活、部队建设管理等情况，赞扬他们扎根海岛、保家卫国的责任担当，衷心感谢他们坚守一线守护辖区平安，并向他们送上节日祝福、致以亲切慰问。何莉平表示，洞头区委、区政府将始终大力支持武警洞头中队的各项建设工作，持续强化服务保障，不断深化军地协作，共同构筑军爱民、民拥军、军民团结一家亲的生动格局，聚力开创双拥工作发展新局面。

何莉平还前往优抚对象庄瑞旭家中，细致询问他身体健康状况与日常生活情况，并送上节日慰问和诚挚祝福。同时叮嘱相关部门持续加大关心关爱力度，主动靠前服务，及时帮助解决其生活中遇到的实际困难。

洞头区人大常委会主任刘素婷带队前往洞头先锋女子民兵连、武警某部开展“八一”走访慰问活动。刘素婷对他们坚守海防、助力地方发展和社会稳定的付出表示感谢，并致以节日祝福，希望大家继续支持洞头经济社会各项事业建设。在优抚对象王进招家中，刘素婷认真问询其日常起居、身体近况，送上节日慰问与祝福，并叮嘱所属街道和有关部门落实好各项优抚政策，用心用情做好服务保障，让优抚对象真切感受到党和政府的暖心关怀。

洞头区政协主席林铁带队前往驻岛某部队开展“八一”走访慰问，与部队官兵亲切交谈，对他们坚守岗位、履职尽责，全力守护社会和谐稳定的辛勤付出表示衷心感谢，并送上暖心的节日祝福。林铁一行还前往优抚对象叶星波家中，关切询问他的家庭及生活情况，鼓励他安心生活，保重身体，并叮嘱村干部要多关心照顾优抚对象生活，持续夯实优抚保障工作，帮助解决实际困难。

洞头区委副书记方烨带队前往驻岛某部队开展走访慰问，为官兵们送上节日祝福与诚挚问候。他详细询问部队日常训练、执勤任务、生活保障等各项情况，充分肯定驻地官兵扎根海岛、恪尽职守，全力守护辖区平安稳定，为区域发展作出的重要贡献。他表示，区委区政府将持续深化拥军优属各项工作，扎实推进军地共建、军民融合发展。

来 源：洞头发布

原标题： 区四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com