永嘉县委书记吴呈钱督导楠溪江国家5A级旅游景区创建工作

永嘉发布 2026-08-02 11:06:38

8月1日，永嘉县委书记吴呈钱到岩头督导楠溪江国家5A级旅游景区创建工作，他强调，要严格对照5A级创建标准，聚焦“一江一街一村落”，以清单化、项目化、节点化抓提质升级，逐项解决难点堵点问题，全力以赴打好5A创建关键战。

8月1日，永嘉县委书记吴呈钱到岩头督导楠溪江国家5A级旅游景区创建工作，他强调，要严格对照5A级创建标准，聚焦“一江一街一村落”，以清单化、项目化、节点化抓提质升级，逐项解决难点堵点问题，全力以赴打好5A创建关键战。永嘉县领导黄凡、周旭丹、周望欣分别参加检查或会议。

吴呈钱一行来到岩头镇芙蓉村，察看交通组织、古寨墙修复、古民居保护修缮、美丽田园建设等情况，细致了解各项目工程进度、修复工艺及推进计划，要求相关单位统筹抓好业态植入、美丽田园布局、景观品质提升、文化挖掘和保护修复，推动古村落保护与业态创新深度融合、与乡村振兴相得益彰，让这座承载千年文脉的古村落焕发新活力。

在永嘉县创建楠溪江国家5A级旅游景区工作指挥部，吴呈钱听取了5A创建参谋部、岩头镇、枫林镇及各工作组汇报工作情况。他指出，楠溪江5A创建已经进入关键阶段，要进一步增强责任感、紧迫感，树牢“创则必成、战则必胜”的决心信心，绷紧弦、拉满弓、铆足劲、抢时间、赶进度，对标对表创建标准，锚定关键时间节点，以项目建设为突破口，高质高效完成各项任务目标。

吴呈钱强调，要以5A创建为引擎，赋能全域旅游发展，进一步完善基础设施、丰富旅游产品、提升服务质量、加强环境整治，全方位推进景区品质和软硬件环境的提质升级，切实把楠溪江的生态优势、文化优势转化为发展优势。要坚持目标导向、问题导向，紧盯重难点问题，加强每日研判，强化“人、财、物”资源配置，健全分析研判、执行落地、督办反馈的闭环推进机制，进一步凝聚创建的强大合力。要树立精品理念、下足绣花功夫，进一步优化景区规划设计，围绕“山、水、田、村”关键环节，从游客的视角出发，科学布局、精心打造体验场景，使游客能更好地亲近山水田园、体验楠溪江历史文化。要加强宣传发动、营造浓厚氛围，坚持全面发动、全域联动，充分发挥基层战斗堡垒和网格单元作用，做到宣讲到位、发动到位、管理到位，让群众支持并参与5A创建工作，形成“人人参与、人人有责、人人共享”的浓厚氛围。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱督导楠溪江国家5A级旅游景区创建工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com