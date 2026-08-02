永嘉发布 2026-08-02 11:06:38

7月31日，永嘉县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。

7月31日，永嘉县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。永嘉县委书记吴呈钱主持会议并讲话，永嘉县四套班子领导钟方成、胡宝锋、王晓雄等和县委理论学习中心组其他成员参加会议。永嘉县领导周旭丹、龚剑涧、黄益文和县直有关部门主要负责人作交流发言。

会议指出，习近平党建思想以“十四个坚持”深刻洞悉管党治党、兴党强党、强国复兴三者内在联系的机理，构建系统完备、逻辑严密的科学体系，从根本上指明了新时代管党治党、兴党强党的前进方向，是兴党强党的科学指南、是新时代党的建设的根本遵循、是引领发展的坚强保证。各地各部门要坚持党的领导，筑牢政治忠诚，把旗帜鲜明讲政治摆在首位，把学习贯彻习近平党建思想，与习近平经济思想、法治思想、文化思想、生态文明思想等有机结合起来，与习近平总书记考察浙江“4+1”重要精神、对永嘉的重要批示精神等有机结合起来，做到学习领先一步、感悟提升一层。

会议强调，要坚持党建引领，服务中心大局。深刻领悟习近平党建思想蕴含的科学思想方法，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，将党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导广大党员干部在一线攻坚克难，把党建优势转化为发展优势、治理效能。要坚持强基固本，锻造过硬队伍。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，落实“三个区分开来”要求，旗帜鲜明为担当者担当、为负责者负责，树立以实干实绩实效论英雄鲜明导向。要坚持从严治党，勇于自我革命。保持赶考的清醒和坚定，持续巩固拓展党纪、中央八项规定精神学习教育成果，自觉知敬畏、存戒惧、守底线，从严管好班子、带好队伍。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者 厉定武

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