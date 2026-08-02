永嘉县四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

永嘉发布 2026-08-02 11:06:38

“八一”建军节即将到来之际，7月31日，永嘉县委书记吴呈钱，永嘉县委副书记、县长钟方成，永嘉县人大常委会主任胡宝锋，永嘉县政协主席王晓雄，永嘉县委副书记黄金锡等永嘉县领导分赴各地开展双拥慰问活动，走访慰问消防救援指战员、武警官兵、驻永部队等，向他们致以诚挚的节日问候和崇高敬意，畅叙军民鱼水情谊，共谋军地融合发展。

“八一”建军节即将到来之际，7月31日，永嘉县委书记吴呈钱，永嘉县委副书记、县长钟方成，永嘉县人大常委会主任胡宝锋，永嘉县政协主席王晓雄，永嘉县委副书记黄金锡等永嘉县领导分赴各地开展双拥慰问活动，走访慰问消防救援指战员、武警官兵、驻永部队等，向他们致以诚挚的节日问候和崇高敬意，畅叙军民鱼水情谊，共谋军地融合发展。

在永嘉县消防救援大队，永嘉县领导吴呈钱、胡宝锋与消防救援指战员亲切交流，详细询问日常战备训练、应急救援处置、消防装备配置等情况，对消防救援队伍长期以来在火灾扑救、抢险救灾、应急保障等方面的辛勤付出表示感谢。吴呈钱勉励大家继续发扬优良作风，忠诚履行职责使命，筑牢消防安全防线，打造一支召之即来、战之必胜的消防铁军，切实守护好人民群众生命财产安全。

在市消防救援支队和武警温州支队，永嘉县领导吴呈钱、钟方成与消防救援指战员、武警官兵座谈交流，向他们致以节日问候，并对他们长期以来在维护地方安全稳定、服务经济社会发展等方面作出的贡献表示衷心感谢。

吴呈钱表示，永嘉是浙江老革命根据地县、红十三军诞生地，有着光荣的双拥传统。近年来永嘉经济社会高质量发展和群众安居乐业，离不开广大消防指战员和武警官兵的坚守与付出。县委县政府将一如既往关心支持消防救援队伍和部队建设，全力做好服务保障，扎实做好双拥共建工作，持续巩固军政军民团结良好局面。希望市消防救援支队和武警温州支队一如既往地关心支持永嘉，持续加强业务指导、协同联动和军地共建，为加速“人产城融合、农文旅共富”提供坚实保障。

永嘉县领导钟方成、王晓雄先后来到永嘉县人武部、武警永嘉中队、武警温州支队执勤二大队、武警温州支队执勤二大队温州中队，代表永嘉县委县政府向全体官兵致以节日的祝福和亲切的问候，并与大家一一握手、亲切交谈，感谢大家长期以来为地方经济发展和社会和谐稳定作出的积极贡献。

钟方成说，长期以来，广大官兵始终围绕中心、服务大局，在抢险救灾、应急处突等急难险重任务中闻令而动、勇挑重担、冲锋在前，全力守护群众生命财产安全，为永嘉平安稳定作出了重要贡献。希望大家深入贯彻习近平强军思想，坚持政治引领，继续发扬人民军队的光荣传统和优良作风，练就过硬本领，发扬优良作风，永葆军人本色，勇于担当作为，更好服务地方经济发展、保障百姓安居乐业，为助力永嘉高质量发展再立新功。

来 源：永嘉发布

原标题： 县四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

记者 厉定武 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com