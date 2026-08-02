永嘉县委常委会扩大会议传达学习贯彻市委全会精神

永嘉发布 2026-08-02 11:06:39

7月31日，永嘉县委常委会召开扩大会议，传达学习市委十三届十次全体（扩大）会议精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。

7月31日，永嘉县委常委会召开扩大会议，传达学习市委十三届十次全体（扩大）会议精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记吴呈钱主持并讲话，永嘉县委副书记、县长钟方成传达有关精神，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等参加会议。

会议指出，这次市委全会是在深入学习贯彻省委十五届九次全会精神之际、在 “十五五”开局之年召开的十分重要的会议。我们要学深悟透、融会贯通市委全会精神，坚决把思想和行动统一到市委重大决策部署上来，确保各项工作始终沿着正确的方向前行；要深刻把握紧跟紧随的政治指引，保持坚定不移沿着正确方向奋勇前进的政治定力；要深刻把握创新领航的战略指引，精准谋划制定创新永嘉发展的目标、路径、抓手，增创县域高质量发展优势；要深刻把握奋勇争先的行动指引，坚决扛起使命担当，奋力推动各项工作攻坚迈进；要深刻把握大抓落实的精神指引，持续发扬真抓实干的工作作风，严格对标市委最新要求、对照年初任务分解，全力以赴抓落实。

会议强调，要聚力稳进提质，加快迈向经济强县。对照 “向经济强县迈进”目标要求，投资要止跌回稳，消费要转型升级，要素要积极争取，长短结合稳住基本盘、发掘新动能。

要加快产业转型，持续做强产业集群。聚焦智能化、绿色化、融合化方向，产业集群要破旧立新，企业主体要培大育强，生产性服务业要破题突围，进一步培育壮大现代产业集群。

要抓好提能升级，全面激发城市活力。充分发挥融杭接沪 “桥头堡”优势，打造来温创新创业“首站枢纽”、融通内外市场“开放高地”、承载人口集聚的“精致县城”，推动城市能级整体跃升。

要聚焦普惠优享，不断拓宽共富路径。全力 “做大蛋糕”，努力“分好蛋糕”，农文旅促共富要破题见效，公共服务要优质共享，平安底线要牢牢守住，让共同富裕更加可及可感。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会扩大会议传达学习贯彻市委全会精神

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com