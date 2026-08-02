泰顺县四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

泰顺发布 2026-08-02 11:06:39

7月31日，“八一”建军节来临之际，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰、许方航等泰顺县领导走访慰问县人武部、泰顺县消防救援大队、泰顺县武警中队，向泰顺县部队官兵、消防指战员致以节日问候和崇高敬意。

7月31日，“八一”建军节来临之际，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰、许方航等泰顺县领导走访慰问县人武部、泰顺县消防救援大队、泰顺县武警中队，向泰顺县部队官兵、消防指战员致以节日问候和崇高敬意。

▲张银贵一行走访慰问县人武部

在泰顺县人武部、县武警中队，张银贵与官兵们一一握手、亲切交谈，详细了解部队战备训练、队伍建设、后勤保障等工作情况。他指出，长期以来，广大官兵深入贯彻习近平强军思想，牢记职责使命、坚守战斗岗位，主动投身防汛防台、抢险救灾、平安建设等急难险重任务，深度融入泰顺经济社会发展大局，以忠诚担当守护一方安宁，用实际行动诠释军民鱼水深情。当前，泰顺正深入实施 “1611登峰行动”，奋力建设“两区两高地”，全县稳进向好的发展态势、和谐安定的社会局面，离不开人武部、武警中队全体官兵的鼎力支持与无私奉献。希望县人武部、县武警中队进一步提升部队全面建设水平，扎实做好征兵动员、民兵训练和国防教育工作，在服务练兵备战中展现新作为，为助力泰顺建设“两区两高地”再立新功。县委县政府将坚定传承拥军优属优良传统，全力支持国防和军队现代化建设，用心用情落实各项拥军政策，积极帮助部队解决建设发展、官兵工作生活中的实际困难，不断巩固发展坚如磐石的军政军民团结。

在泰顺县消防救援大队，张银贵详细询问队伍日常执勤、实战训练、装备建设和指战员生活保障等情况。他表示，县消防救援大队始终奋战在急难险重最前沿，是全县应急救援体系的中坚力量。希望县消防救援大队持续提升应急处置和防灾减灾救灾能力，积极开展消防安全宣传指导，主动面向企业、群众提供上门消防安全问诊服务，精准排查化解安全隐患，常态化开展全民消防安全宣传教育，持续为经济社会高质量发展和群众安居乐业筑牢安全屏障。县委县政府将一如既往关心支持消防救援事业发展，进一步落实暖心保障举措，全力改善队伍执勤训练与工作生活条件，携手共筑平安防线、守护万家安宁。

泰顺县人武部、县武警中队、县消防救援大队对县委县政府和全县人民长期以来的关心支持表示衷心感谢。大家表示，将始终牢记初心使命、保持昂扬战斗姿态，持续发扬不畏艰险、连续作战的优良作风，立足岗位忠诚履职，主动融入地方发展大局，在抢险救援、平安维稳、基层共建等一线担当作为，为推动泰顺跨越赶超高质量发展贡献更大力量。

来 源：泰顺发布

原标题： 县四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

记者：王文慧 摄影：王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com