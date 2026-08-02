泰顺发布 2026-08-02 11:06:39

7月31日，泰顺县委常委会召开会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

7月31日，泰顺县委常委会召开会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺 县委书记张银贵主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在上海、山东德州考察时的重要讲话精神，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，深入实施新一轮“强城行动”，提速城市更新，用好城市更新集成改革省级试点，因地制宜开展山地城市试点建设，统筹实施城镇老旧小区更新、地下管网改造等民生工程，不断提升城市功能品质。要夯实乡村根基，因地制宜发展特色富民产业，不断延伸农业产业链条、拓宽农民增收渠道，加快推进农村人居环境整治、村容村貌提升，全面建设宜居宜业和美乡村。要推动城乡融合，统筹优化教育、医疗、养老、托幼等公共服务供给布局，加快推动管网、路网、停车网“三网”升级，一体完善各类便民配套，加快构建城乡互补、共同繁荣的发展格局。

要深入学习贯彻习近平总书记出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式时发表的重要讲话精神，主动拥抱人工智能，树牢人工智能发展意识，让抓创新成为一种工作习惯，主动把人工智能融入城乡建设、产业发展、基层治理各领域。要提升专业能力，保持本领恐慌，持续加强学习，进一步提升因地制宜运用和发展人工智能的能力水平。要抢抓发展机遇，立足产业基础和资源禀赋，积极布局人工智能大背景下的细分赛道和应用场景，以实干快干抢占人工智能产业发展先机。要强化底线思维，全面加强数据安全和个人信息保护，健全风险预警和应急处置机制，确保人工智能始终在安全可控的轨道上发展。

要深入学习贯彻习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示精神，真抓实干、久久为功，全力推动泰顺基础教育提质增效。要把牢教育方向，始终把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，确保教育发展不跑偏、不走样。要提升教育质量，持续做强“学在泰顺”品牌，不断拓展泰顺教育发展成果，扩大优质教育影响力，乘势而上推动教学质量再攀新高。要补齐教育短板，“一校一策、一人一策”推进小规模学校优化撤并，持续加大对留守儿童、特殊群体学生的关爱帮扶力度，织密教育民生保障网。要建强教师队伍，大力弘扬教育家精神，健全教师激励保障体系，引导广大教师严守师德师风第一标准，打造一支高素质教师队伍。

要深入学习贯彻习近平总书记对重庆彭水县山体崩塌作出的重要指示精神，树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感扎实做好防灾减灾工作，持续组织开展拉网式排查，彻底摸清全县地质灾害风险底数，常态化开展不定时巡查、加密巡查频次，推动风险隐患动态清零。要全面优化升级地质灾害预警“叫应”机制，精准研判雨情、水情、地质风险变化，不断提升预警预报能力。要把人员转移工作放在更加重要的位置，因时因势果断转移人员，切实守护好群众生命财产安全。要层层压实乡镇、部门、企业等工作责任，严格落实24小时专人值班、领导在岗带班制度，确保指令畅通、响应迅速、处置及时。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com