泰顺发布 2026-08-02 11:06:39

7月31日，泰顺县委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》和《与时俱进的浙江精神》专题学习会。

7月31日，泰顺县委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》和《与时俱进的浙江精神》专题学习会。泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于思想政治工作的重要论述，把贯彻落实《条例》和弘扬浙江精神结合起来，进一步加强思想政治引领，汇聚团结奋进力量，为泰顺加快跨越赶超高质量发展提供坚强思想政治保证。

泰顺县领导陈钷、雷全勉、赖立峰和泰顺县委理论学习中心组其他成员参加会议，陈钷、严炳宽、伍苏丹、刘一忠作交流发言或书面发言。

张银贵指出，《中国共产党思想政治工作条例》是我们党历史上第一部关于思想政治工作的统领性、综合性基础主干法规，系统回答了思想政治工作“是什么、做什么、怎么做、谁来做”等问题，标志着党的思想政治工作进入科学化、制度化、规范化的新阶段。《与时俱进的浙江精神》凝练提出“求真务实、诚信和谐、开放图强”12字核心要义，是习近平总书记在浙江工作期间亲自提炼的宝贵精神财富，也是推动浙江持续走在前列的文化基因。要把《条例》作为筑牢思想根基的行动指南，把浙江精神作为激扬奋进力量的精神内核，把两者贯通作为凝聚力量的“桥”与“船”，找准制度规范与精神引领的契合点，推动思想建设与县域发展同向发力、协同提质。

围绕贯彻落实《条例》和弘扬浙江精神，张银贵强调，要思想引领铸忠诚，深入开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动，持续推动树立和践行正确政绩观学习教育走深走实，不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。要求真务实促发展，立足县域实际、遵循发展规律、保持战略定力，抓实抓细“强县富民”“除险保安”等各项工作，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，创造经得起实践、人民、历史检验的实绩。要诚信和谐优生态，全面强化“政府诚信、社会诚信、公民诚信”，持续优化营商环境，扎实推进基本公共服务一体化，聚焦“一老一小一弱”优服务，全力维护社会大局和谐稳定。要开放图强增动能，大力推进对外交通网络建设，主动融入浙南闽北省际交界地区协同发展、浙南区域一体化发展；进一步加大改革破题力度，聚焦“小切口、大民生”等改革项目强攻坚，切实将改革成果转化为推动发展的实际成效。

张银贵要求，泰顺县各级党组织要将《条例》和浙江精神纳入理论学习中心组和干部培训重要内容，深入做好丰富内涵的挖掘、阐释和宣传工作。要坚持学用结合、以学促干，把贯彻落实《条例》、弘扬浙江精神与深入实施“1611登峰行动”紧密结合起来，及时总结提炼好做法、好经验，形成一批可复制、可推广的创新机制和实践成果，以高质量发展的实绩实效检验学习的成果成效。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》和《与时俱进的浙江精神》专题学习会

记者：郑鑫昳 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com