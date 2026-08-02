泰顺县委常委会会议传达学习贯彻市委十三届十次全会精神

泰顺发布 2026-08-02 11:06:40

7月31日，泰顺县委常委会召开会议，传达学习市委十三届十次全会精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

7月31日，泰顺县委常委会召开会议，传达学习市委十三届十次全会精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持会议。

会议指出，市委十三届十次全会是在“十五五”开局之年的关键节点召开的一次重要会议。会议全面总结了市委十三届九次全会以来的主要工作，明确了“六个始终坚持”“四个必须牢牢把握”等关键要求，系统部署了高水平建设创新温州、下半年经济社会发展任务等重点工作，为我们推动下阶段发展指明了方向。全县上下要切实把思想和行动统一到市委全会精神上来，深刻把握向上向好的发展态势，深刻把握“创新温州建设”的战略部署，深刻把握“奋战三季度、跑好下半场”的任务要求，进一步坚定信心、保持定力，更加突出创新战略地位，乘势而上开创新局，因地制宜推动科技创新与产业创新深度融合发展，高质量完成全年目标任务，奋力交好“开局之年”的高分答卷。

会议强调，要把学习贯彻落实好市委全会精神作为当前的一项重要任务，推动各项部署要求在泰顺落地落实、开花结果。要聚力创新发展培育新动能，立足现有产业基础、瞄准未来产业方向、发挥山地资源禀赋，因地制宜、敢想敢干，积极布局发展低空经济、商业航天等产业细分领域，大胆探索推动传统产业向高端化转型，更大力度拥抱人工智能，组织开展AI场景挖掘，扎实推动开发区改革创新高质量发展，全力营造“干部理解创新、企业专注创新、社会拥抱创新”的生态。要聚力经济运行激发新活力，把更多精力放在谋项目、跑招商、抓落地、促建设上，聚焦产业投资、民间投资，持续打好招商引资、增资扩产组合拳，不断优化投资结构。要主动融入和服务全市旅游“串珠成链”大市场，大力培育水上运动、山地越野等赛事经济，进一步找准现代服务业发展的细分赛道，全力提振消费活力。要聚力城乡融合塑造新优势，坚持以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，用好城市更新集成改革省级试点、山地城市试点建设等政策机遇，集中力量和资源推进重点村片区组团发展，统筹抓好移风易俗、风貌管控等各项工作，推动城镇功能持续提质、乡村活力充分迸发。要聚力民生优享增进新福祉，强化“五路并进”促增收，扎实推进低收入家庭综合帮扶集成改革，高质量推进基本公共服务一体化，统筹做好生态保护、美丽建设、绿色发展，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。要聚力党建引领开创新局面，慎终如始抓好树立和践行正确政绩观学习教育，深化落实“马上就办”11项规定等制度成果，深入实施基层基础建设三年行动，扩容升级“廊桥背包”进山上门服务矩阵，用心用情解决群众急难愁盼，进一步增进干群关系、提升治理效能。

会议强调，泰顺县上下要把学习贯彻市委全会精神与贯彻落实省委全会精神紧密结合起来、与抓好当前各项工作结合起来，围绕全年目标任务，着眼更高台阶、更广范围找坐标，巩固提升优势、解决突出问题，推动各领域工作整体跃升，确保“三季进、全年红”。要压实企业、部门、属地三方责任，抓紧抓实防汛防台、安全生产、建筑施工、道路交通、暑期防溺水等各领域安全工作，更好地统筹发展和安全。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会会议传达学习贯彻市委十三届十次全会精神

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com