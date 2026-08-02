龙湾区四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

龙湾发布 2026-08-02 11:06:40

“八一”建军节来临之际，夏禹桨、李丹、张纯芳、吴昌亮、邵建寨等龙湾区四套班子领导连日来走访慰问驻龙部队、救援队伍、优抚对象等，向大家致以崇高敬意和节日问候，感谢他们为地方经济社会发展作出的贡献。

“八一”建军节来临之际，夏禹桨、李丹、张纯芳、吴昌亮、邵建寨等龙湾区四套班子领导连日来走访慰问驻龙部队、救援队伍、优抚对象等，向大家致以崇高敬意和节日问候，感谢他们为地方经济社会发展作出的贡献。

来到驻龙陆军某部队，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨与官兵们一一握手致意，实地察看营房设施，详细询问日常训练、队伍建设、生活保障等情况。他表示，温州湾、龙湾经济社会发展保持良好态势，离不开驻龙部队的坚强守护和辛勤付出。地方党委、政府将全力做好服务保障，部队在战备训练、后勤保障等方面若有需要，随时沟通对接，区里一定第一时间响应落实，全力为部队官兵安心练兵备战创造良好条件。

“祝大家节日快乐！”来到龙湾区人武部，夏禹桨向部队官兵们送上节日祝福，感谢他们在维护社会稳定、保障经济平稳运行等方面作出的贡献。他说，当前温州湾、龙湾正处在高质量发展的关键阶段，各项事业蓬勃发展。这既需要全区上下齐心协力，也离不开部队官兵的保驾护航。希望大家继续发扬优良传统，扎实推进练兵备战、国防动员、民兵建设等主责主业，持续发挥军地桥梁纽带作用，主动服务地方发展、勇担急难险重任务。区委、区政府将持续深耕双拥共建，全面落实拥军优属政策，用心用情用力解决好广大官兵的后顾之忧，不断巩固发展军政军民团结的良好局面。

龙湾区区长、温州湾新区第一副主任李丹带队前往温州市消防救援支队，看望消防救援指战员，向坚守应急救援一线的全体人员致以诚挚节日问候和美好祝福。她高度肯定消防救援队伍扎根温州、守护一方的担当作为，指出全体指战员始终秉持竭诚为民、冲锋在前的优良作风，常年奋战在灭火救灾、防汛抢险、应急处突、平安守护一线，无惧艰险、冲锋在前，高效处置各类突发事件，全力守护温州群众生命财产安全和社会大局稳定，为龙湾平安建设、高质量发展筑牢安全屏障，贡献了硬核消防力量。李丹表示，龙湾将持续深化军地双拥共建工作，全力支持消防救援事业高质量发展，精准落实各项保障举措，持续完善应急联动机制，用心用情解决队伍建设、指战员工作生活中的实际难题，深化双向协作、双向赋能的良好格局，合力筑牢辖区安全稳定防线，持续擦亮军政军民团结的双拥名片。

在驻龙某部，龙湾区人大常委会主任张纯芳详细了解部队建设、战备训练、日常执勤、后勤保障等情况，并对驻龙官兵长期以来在维稳处突、抢险救援等方面的突出贡献表示衷心感谢。他勉励大家要赓续优良传统，锤炼过硬本领，与龙湾人民同心并进，共同守护好地方繁荣稳定。张纯芳表示，龙湾区将始终把双拥工作摆在重要位置，用心用情落实各项优抚保障工作，尽心尽力帮助部队排忧解难，持续巩固“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民团结，共同谱写双拥共建新篇章。

在空军某部，龙湾区政协主席吴昌亮与官兵亲切交流，详细了解战备训练、日常管理和后勤保障等情况；勉励广大官兵牢记职责使命，苦练打赢本领，在守护龙湾空域安全、支援地方经济社会建设中展现新作为、作出新贡献。吴昌亮对部队长期以来在文明创建、抢险救灾等工作中给予的大力支持表示感谢。他表示，驻区部队是守护区域安全、促进军民融合的重要力量，希望部队继续发扬优良传统，军地携手推动双拥工作走深走实，为高质量发展营造更加安全稳定的环境。

在武警温州支队和某部温州军事代表室，龙湾区委副书记邵建寨向广大官兵送上节日祝福。他充分肯定部队在维护社会稳定、支持地方建设等方面作出的积极贡献，并勉励他们继续发扬人民军队的光荣传统，军地携手、同心合力，共同为地方繁荣稳定保驾护航。在退役军人代表王福元家中，邵建寨与老人促膝长谈，悉心询问其身体状况、医疗保障和家庭生活情况，并叮嘱相关部门和街道要时刻把退役军人的冷暖挂在心上，真正把党和政府的关怀温暖送到心坎上、落到最实处。

来 源：龙湾发布

原标题： 区四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

记者：德初 新如 晨翔 跃鹏 盛亮 冠乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com