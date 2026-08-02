瑞安市委书记李剑锋调研海岛乡村共同富裕建设工作时强调：生态优先 发挥优势 兴业富民 推动海岛乡村共同富裕建设迈出更坚实步伐

瑞安发布 2026-08-02 11:06:40

8月1日，瑞安市委书记李剑锋赴北龙岛、铜盘岛等海岛，调研海岛乡村共同富裕建设、生态保护开发、美丽乡村建设等工作。

8月1日，瑞安市委书记李剑锋赴北龙岛、铜盘岛等海岛，调研海岛乡村共同富裕建设、生态保护开发、美丽乡村建设等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕、“千万工程”的重要论述精神和考察浙江重要讲话精神，坚持生态优先、立足资源优势、聚焦兴业富民，扎实推动海岛乡村共同富裕建设迈出更坚实步伐。

调研中，李剑锋一路走、一路看、一路问，实地巡查北龙岛整体风貌与乡村建设成效，与海岛居民、民宿经营户亲切交流，听取村干部关于文旅发展、应急保障、基层医疗服务等工作的汇报。

李剑锋指出，要把培育发展文旅产业作为渔农民增收和村集体经济发展的重要路径，充分保护岛上原始自然风光和人文风貌，深入挖掘新石器时代大坪遗址、灯塔等旅游资源，打造多元旅游业态；要着力开展环境提升，进一步完善基础配套设施，增强本地居民幸福感和获得感；要深化招商引资，因地制宜培育发展特色海水养殖、海产品精深加工等富民产业，不断夯实海岛乡村产业根基，壮大村级集体经济实力。

“用水用电还有问题吗？”“村集体收入来源有哪些？当前上岛游客有多少？”铜盘岛是省级海洋特别保护区，拥有瑞安最大的天然沙滩和最丰富的海岛植被，有“海岛地质公园”之誉称，李剑锋实地察看沙滩、地质地貌资源，细致督导美丽乡村建设各项工作。

“良好生态是海岛最大的财富、最亮的底色。”李剑锋强调，要坚持生态优先，在维护岛屿特色生态稳定性的基础上适度开发，把铜盘岛生态资源保护好、特色优势发挥好；要聚焦群众急难愁盼，不断提高海岛供电、饮水、医疗、养老等公共服务质量，逐步改善人居环境、补齐基础设施短板，把群众期盼的“关键小事”当成政府履职的“民生大事”，让海岛居民获得感成色更足。

瑞安市领导朱建芳、邹霜双、金建宇参加调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研海岛乡村共同富裕建设工作时强调：生态优先 发挥优势 兴业富民 推动海岛乡村共同富裕建设迈出更坚实步伐

记者：贾洁楠/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com