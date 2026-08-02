鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-08-02 11:06:40

7月31日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神，传达学习市委十三届十次全会精神以及省委常委、市委书记张振丰调研西部时尚城时的重要讲话精神，部署鹿城区贯彻落实意见。

7月31日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神，传达学习市委十三届十次全会精神以及省委常委、市委书记张振丰调研西部时尚城时的重要讲话精神，部署鹿城区贯彻落实意见。

鹿城 区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神。会议指出，要抢抓政策机遇，用足用好“两重”“两新”政策机遇，扩大优质供给，挖掘消费潜力。要深化“两新”融合，深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态。要深化改革开放，打好“双招双引”“稳拓调优”组合拳，打响“温暖营商”“投资鹿城”品牌。要统筹城乡发展，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，全面凝聚干事创业的强大合力。

会议传达学习了习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神。会议指出，要加快城市更新步伐，加快推进老旧房屋“以旧换新”，扎实推进“四好”建设，加快建设现代化人民城市。要优化公共服务供给，完善“15分钟便民生活圈”建设，精准补齐民生领域公共服务短板。要创新基层治理模式，深化党建引领“三方协同”共治，完善“三方议事堂”机制。

会议传达学习了习近平总书记出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式时发表的重要讲话精神。会议指出，要大抓产业发展，深入推进大孵化器集群建设“百千万”新三年行动计划，加速培育“十大AI应用社区”，真正让“AI示范应用第一城”的蓝图在鹿城落地生根、开花结果。要拓展应用场景，建好用好创新载体，在垂类模型开发、智能体推广上率先突破，让数据变场景、场景变产业、产业变动能。要优化发展生态，围绕算力、数据、模型、应用等关键要素全面发力，加快构建“四个最”创新生态。

会议传达学习了习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示精神。会议指出，要把准育人方向，深入落实“五育并举”育人理念，深入实施“人工智能+教育”三年行动计划，持续擦亮“学在鹿城”教育品牌。要动态适配资源，纵深推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡，让优质教育资源惠及更多群众。要加强队伍建设，构建梯次递进、骨干引领的教师发展格局，落实好教师待遇保障相关政策，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教。

会议传达学习了市委十三届十次全会精神。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，坚决落实中央和省市决策部署，深入实施“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，加快建设“一区三地五城”，奋力谱写中国式现代化鹿城新篇章，为“十五五”精彩开局奠定坚实基础。

会议强调，要更大力度推进创新鹿城建设，全面拉开“1241”创新格局。要更大力度推进经济增长，推动投资、消费、出口“三驾马车”协同发力。要更大力度推动产业升级，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大，加快布局智能算力全产业链，推动服务业扩能提质。要更大力度推动改革开放，持续深化“两个健康”集成改革。要更大力度提升城市能级，更高标准推进“三城联创”，提升城市“八化”管理水平。要更大力度打造共富样板，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章， 高标准推进城乡基础设施和公共服务一体化。要更大力度繁荣文化事业，大力发展文化“新三样”，坚持“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”，擦亮“千年斗城”“海丝名城”等名片。要更大力度深化平安建设，推动高质量发展和高水平安全良性互动。要更大力度加强党的建设，驰而不息纠“四风”、树新风，以优良党风政风带动社风民风向上向善。

会议传达学习了省委常委、市委书记张振丰调研西部时尚城时的重要讲话精神，部署我区贯彻落实意见。会议指出，要以科技赋能激发产业活力，深化大孵化器集群建设，推动新材料、新工艺、新技术创新应用，打造“中国时尚产业之都”重要窗口。要以招大引强推动集群发展，坚持“链式思维”谋篇布局，做大做强鹿城经开区等核心平台，推动鞋产业向高附加值环节攀升，抢占“微笑曲线”两端。要以开放提升拓展发展动力，主动融入国内国际双循环新发展格局，深化“直播+平台+跨境电商+海外仓”一体融合发展模式，推动“鹿城制造”抱团出海、品牌出海。要以品质宜居牵引城市蝶变，围绕青年发展型城市建设，提升城市设施与场景的“青和力”。要以责任压实凝聚工作合力，持续优化营商环境，提升政策直达快享效能，精准摸清企业急难愁盼，深化“工业上楼”“数据得地”等创新机制。

会议部署了台风防御应对准备工作。会议指出，要筑牢思想防线，锚定“一个目标”，坚决守住“三条底线”，认真复盘防台经验，深入查摆薄弱环节。要守牢安全防线，紧盯危旧房屋、城市内涝、地质灾害风险点、山塘水库等关键领域，以清单化落实、责任到人推动隐患闭环整改。要兜牢民生底线，全面摸清危险区域人员底数、精准锁定转移对象，建好用好避灾安置场所，强化监测预警和应急联动，提前预置抢险力量和物资装备。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com