鹿城发布 2026-08-02 11:06:41

7月31日，鹿城区委理论学习中心组举行专题学习会，传达学习习近平总书记关于国防和军队建设重要论述精神。

7月31日，鹿城区委理论学习中心组举行专题学习会，传达学习习近平总书记关于国防和军队建设重要论述精神。鹿城区委书记张崇波主持会议并讲话，强调要坚持不懈用习近平强军思想武装头脑，始终坚持党管武装原则，持续强化军地协同联动，为巩固提高一体化国家战略体系和能力、如期实现建军一百年奋斗目标贡献鹿城力量。

鹿城区领导何占宇、贾焕翔、周基斌、陈久喜等和鹿城区委理论学习中心组其他成员参加会议，张伟、俞俊作交流发言。

张崇波指出，今年以来，军地双方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代政治建军方略，统筹推进练兵备战、国防动员、双拥共建等各项工作，有力推动了经济建设和国防建设融合发展。今年是中国共产党成立105周年，也是打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战的关键一年，军地双方要深刻把握党对军队绝对领导的根本原则、统筹发展和安全的战略方针以及军地一体、平战一体的实践要求，不断提升国防动员和后备力量建设水平，推动高质量发展与高水平安全良性互动，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

张崇波强调，要强化实战训练，紧扣备战打仗核心导向，始终按照平时服务、急时应急、战时应战的要求，把管武装和用武装紧密结合起来，确保队伍关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。要强化兵员征集，健全完善区、街镇、村居“三级”征兵责任体系，营造“参军报国、无上光荣”的浓厚氛围，激励优秀青年投身军营、建功立业。要强化国防动员，加快推进基层人武部和社区普通民兵连规范化建设，凝聚起全社会关心国防、建设国防、保卫国防的强大合力。要强化军地协同，推动驻鹿部队深度参与平安建设、基层治理、防汛防台、应急抢险、文明创建、重大安保等重点工作。要强化服务保障，全面落实各项拥军优抚政策，切实解决军人军属、优抚对象的急难愁盼问题，巩固发展军政军民团结的良好局面。

张崇波强调，鹿城区上下要牢固树立“一盘棋”思想，区国动委要切实发挥牵头抓总、统筹协调的核心枢纽作用，各级党组织要切实扛起主体责任，深化国防教育，完善工作机制，加强跟踪问效，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委理论学习中心组举行专题学习会

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com