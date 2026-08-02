鹿城发布 2026-08-02 11:06:41

在“八一”建军节来临之际，张崇波、何占宇、贾焕翔、周基斌等鹿城区四套班子领导连日来走访慰问驻鹿部队、救援队伍和军人军属等优抚对象，为大家送上节日祝福、致以崇高敬意，感谢他们为党和国家事业、地方经济社会发展作出的贡献。

在“八一”建军节来临之际，张崇波、何占宇、贾焕翔、周基斌等鹿城区四套班子领导连日来走访慰问驻鹿部队、救援队伍和军人军属等优抚对象，为大家送上节日祝福、致以崇高敬意，感谢他们为党和国家事业、地方经济社会发展作出的贡献。

鹿城区委书记张崇波来到温州市消防救援支队，仔细询问日常训练、执勤战备和生活保障等情况，感谢消防指战员对鹿城经济社会发展的支持。他说，广大消防指战员始终把人民安危放在心上、把职责使命扛在肩上，在防汛防台、应急处突等急难险重任务中闻令而动、冲锋在前。希望大家始终牢记习近平总书记重要训词精神，紧盯无人化、信息化、智能化发展趋势，持续锤炼现代化救援能力，打造一支召之即来、战之必胜的消防铁军。区委区政府将一如既往支持消防救援事业发展，希望大家继续发扬光荣传统和优良作风，永葆为民本色，以实际行动守护鹿城万家灯火。

在鹿城区人武部，张崇波看望慰问干部职工，详细了解国防动员、后备力量建设等情况，他说，党管武装是我们党在长期革命和建设中形成的优良传统，是国防后备力量建设的根本原则。要牢固树立“抓经济不忘固国防、谋发展不忘强武装”的意识，精准对接驻鹿部队急难愁盼，倾力解决官兵“三后”问题，同时全域拓展社会化拥军阵地，持续擦亮鹿城双拥品牌。希望区人武部继续发挥桥梁纽带作用，扎实做好征兵动员、民兵训练和国防教育工作，在服务练兵备战中展现新作为，为鹿城提速建设“一区三地五城”和群众安居乐业提供坚实保障。

在现役军人何征科家里，张崇波详细了解其家庭生活情况，他说，鹿城是一片红色基因浸透、英雄辈出的土地，希望军属们继续当好坚强后盾，鼓励孩子在部队安心服役、再立新功，为家乡增光添彩，为强国强军伟业贡献更多鹿城力量。有关单位要全力营造“一人当兵、全家光荣”的浓厚氛围，落实落细抚恤措施，让广大官兵心无旁骛扎根军营、矢志不渝投身国防。

鹿城区委副书记、区长何占宇来到武警鹿城中队与区消防救援大队，向全体武警官兵、消防指战员致以节日问候与诚挚祝福。他表示，武警与消防肩负维稳治安、应急处突的重要使命，是人民群众生命财产安全的重要守护者，希望大家继续扛好“促一方发展、保一方平安”的政治责任，继续发扬“特别能吃苦、特别能战斗”的优良作风，保持昂扬斗志、扎实做好工作，救人于危难、给人以力量，为鹿城平安和谐的发展局面作出更大贡献。

在革命烈士家属家中，何占宇认真聆听烈士光荣事迹，关切询问烈属的生活状况等，并叮嘱相关部门要带着责任、带着感情做实做好各项暖心务实的服务举措，切实解决官兵的实际问题，确保官兵“眼前有目标、身后有依靠”，在全社会营造拥军优属的浓厚氛围。

在武警某部，鹿城区人大常委会主任贾焕翔详细询问队伍日常执勤、应急处突、队伍建设等情况。他表示，长期以来，官兵们坚守奉献、扎根一线、履职担当，希望大家继续发扬优良传统，忠实履行职责使命，不断加强队伍建设。要不断完善联合管控、应急处置等工作机制，共同筑牢辖区安全底线。有关部门要全力做好队伍服务保障工作，切实解决其后顾之忧。

在预备役第一基地预备三队，鹿城区政协主席周基斌实地察看预备役队伍建设及日常训练情况，向全体预备役人员和官兵致以节日问候。周基斌表示，希望大家进一步严格管理、严格训练，切实达到“现预一体”作战要求，并积极投身地方经济社会发展。鹿城将一如既往支持部队改革建设，全力推动“百业千行共拥军”，不断巩固发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民团结良好局面。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城区四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com