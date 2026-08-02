温州大典 2026-08-02 11:03:19

在温州朔门古港遗址中，有清晰的瓮城基址。瓮城又称月城，是在城门外再加筑一圈城墙，形成双重防御。外门一破，敌军便陷入瓮城之中，城上守军四面围攻，如同瓮中捉鳖，将被动防守转化为主动围歼，是古代城防建筑的精妙之作。

明代王瓒曾言：“温于浙为极东，东际大洋海，自海以外皆夷邦也。”温州的地理位置决定了它自古就居于重要的军事战略地位，既是东南海防的前哨，又是浙南地区的门户要冲。

正因如此，历代温州地方官员大多重视军事防务，城池修筑、兵器制造、兵力布防，一代代延续下来，使温州的军事力量在浙南诸郡中尤为突出。凭借坚实的军事根基，温州才能在千年风雨中屹立不倒。

修城筑防，长保安逸

古代修筑城墙是为了防御敌人。据万历《温州府志》记载，郭璞在建城时曾提出两个方案，“若城绕山外，当骤富盛，然不免兵戈水火。城于山，则寇不入斗，可长保安逸”。永嘉百姓选择了后者，由此奠定了温州“寇不入斗，长保安逸”的千年格局。

万历《温州府志》，书影来自日本公文书馆官网。

北宋宣和二年（1120），方腊起义军连克六州，兵临温州城下。万历《温州府志》记载，“教授刘士英谓城东负山，北倚江，可无患，惟西南低薄，宜增缮。乃取甓加筑三千九百四十七步。”刘士英判断东面有山为障，北面临江，唯有西南两面地势低矮，需要加固。他组织民众用砖石加筑了近四千步城墙，方腊军围城四十余日无法突破，只得撤退。

明代倭患最为严重。自嘉靖三十一年至四十二年间，温州受到倭寇侵犯多达六次，但城池始终未被攻破。万历《温州府志》记载，嘉靖三十七年（1558），“倭寇并力攻城，城楼夜毁”，通判杨岳“备御有方”，城池得以保全。

温州军器为时称首

明太祖朱元璋以武功定天下后，建立卫所制度，在全国推行军事防御体系。

洪武年间，温州卫设立，隶属浙江都司，专司府城防守，兼管瑞安、海安、平阳三所。据光绪《永嘉县志》记载，卫所“五千六百人为一卫，一千一百二十人为千户所，一百一十二人为百户所”。王瓒在《温州卫军器局记》中称，“温壤卫所之棋布，视他郡独多。”

温州卫还承担军器制造之责，军器局设在卫治西南寿宁坊，弘治《温州府志》记载“本卫岁造军器共二十七万一百九十六件”。

王瓒《温州卫军器局记》，弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

弘治十三年（1500），温州卫重建军器局。王瓒在《温州卫军器局记》中描绘了新局的规模：“缭以周垣，外为垣门，次为仪门，中为厅五楹，东西列二楼，库各五楹，仪门之外分列库房，又各八楹。”王瓒称温州制造的军器“为时称首，愈繁而有贮，弥久而如新”，并将兵器比作农具，“兵之必资于器，犹农之必资于耒耜也”。兵器之于军队，如同农具之于农耕，是根本所在。

《神器谱》明万历刊本，书影来自日本公文书馆官网。

明代温州还出现了一位杰出的火器发明家赵士桢。他所著的《神器谱》是我国科技史、军事史上的名著。赵士桢认为“惟得器可致兵强，兵强斯望国富，国富庶百姓得获休养”。《神器谱》记载了他的研制成果，有适用于北方的三神镋铳、马上翼虎铳等，有适用于南方的掣电铳、迅雷铳、震叠铳、奇胜铳、旋机铳、步下翼虎铳等，还有不怕风雨、举放自如的合机铳。

永嘉学者的兵制史研究

南宋时期，温州永嘉学派学者撰写了多部兵制著作，体现了经世致用的学术精神。陈傅良著《历代兵制》八卷，钱文子撰有《补汉兵制》一卷，二者都推崇寓兵于农，主张居重驭轻。

《历代兵制》清道光二十九年静观堂刻本，温州市图书馆藏。

陈傅良所著的《历代兵制》是中国第一部兵制通代史专著，系统记述了西周至北宋的军事制度沿革。《四库全书总目提要》指出：“盖傅良当南宋之时，目睹主弱兵骄之害，故著为是书，追言致弊之本，可谓切于时务者矣。”陈傅良撰写此书，目的是反思两宋募兵制的弊病，为现实政治提供借鉴。全书涉及编制、招募、将权、赏罚、军费等诸多方面，既是一部兵制史，更是一份切中时弊的谏言。

钱文子是第一个为前史补兵志的学者。他的门人陈元粹在《补汉兵制》序言中说：“夫以天下不及承平之半，而养百万无用之卒。凡今天下嗷嗷行一切之术，网罗天下之遗利，以竭生民之力，而楮币茶盐之法日益敝坏，皆为此也。”两宋募兵制导致国家财政难以负担百万冗兵，钱文子主张仿效汉代“寓兵于农”的遗制，“稍取汉制斟酌剂量，参而行于今日，以救其极敝，不十年间国力可纾，民力可裕”。《四库全书总目提要》也认为《补汉兵制》是“为宋事立议，非为《汉书》补亡”。

来 源：温州大典

原标题： 靠的不只是城墙！古代温州城的军事防御到底有多强？

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