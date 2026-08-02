平阳县委常委会召开会议传达学习贯彻市委十三届十次全会精神

平阳发布 2026-08-02 11:05:15

7月31日，平阳县委常委会召开会议，传达学习贯彻市委十三届十次全会精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

7月31日，平阳县委常委会召开会议，传达学习贯彻市委十三届十次全会精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。平阳县委副书记、县长陈桂雷和其他县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议指出，市委十三届十次全会是在“十五五”开局之年，温州“万亿之城”再出发的关键节点召开的一次重要会议。全县上下要深刻把握“五件大事”“六个方面”的重大成就、“六个始终坚持”“四个牢牢把握”的战略部署、“八大攻坚”“四大重点”的任务要求，深学细悟、全面把握市委全会精神，坚决抓好贯彻落实，加快向“双千亿”经济强县迈进，奋力交出“十五五”开局的精彩答卷。

会议要求，要全面对照“八大攻坚”“四大重点”，全力推动市委全会精神在平阳落地见效。要抓创新、优生态，紧抓“一室一园一集群”和人工智能发展，加快推动“创新平阳”全面成势。要抓经济、拼发展，争政策机遇、抓项目投资、拓消费市场，推动经济运行向上向好。要抓产业、强集群，坚持工业强县和服务业兴县，加快构建现代化产业体系，全力夯实“双千亿”发展根基。要抓改革、促开放，激发改革活力，完善“3910”改革体系，融入高水平开放大局，不断增强提升发展新优势。要抓强城、提能级，坚持一体融入、攻坚重点、绿色发展，深入推进新一轮“强城行动”攻坚，奋力展现主窗口担当。要抓缩差、增福祉，聚焦乡村振兴、富民增收、普惠共享，奋力攻坚缩小“三大差距”，加快打造共富先行样板。要抓文化、兴文旅，深入实施文化建设“八大行动”，持续抓好“一红三南五里”，做优“15分钟品质文化生活圈”建设更高水平“文化平阳”。要抓治理、保平安，深化法治平阳建设，创新基层治理体系，用好“四张清单”，守牢平安底线，确保社会大局平安稳定。要抓党建、强根基，学懂弄通做实习近平党建思想，坚持政治领航、实干实绩、大抓基层、全面从严，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。

会议强调，全县上下要把学习贯彻市委全会精神作为当前的一项重要政治任务，调动各方面的学习积极性，持续掀起学习宣传贯彻的热潮，加速推动学习成果转化，全方位展现平阳开局之年的工作成效，进一步激发全社会合力推动提升发展的良好氛围，努力为温州“万亿之城”再出发贡献更大力量。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议传达学习贯彻市委十三届十次全会精神

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com