平阳发布 2026-08-02 11:06:12

7月31日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要批示、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

7月31日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要批示、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。平阳县委副书记、县长陈桂雷和其他县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在《关于浙江推进共同富裕示范区建设进展情况的调研报告》上作出的重要批示精神。会议强调，要坚定扛起使命，以提升发展县首位的自觉与担当，锚定打造“双千亿”经济强县目标，蹄疾步稳、久久为功，加快取得提升发展的决定性进展，努力为全省高质量发展建设共同富裕示范区作出更大贡献。要坚决抓好落实，对标省市共同富裕示范区建设各项重点任务，逐条逐项梳理任务清单、责任清单、时限清单，始终聚焦“一县一政策”，用好省市帮扶团组力量，争取更多平阳元素纳入省市重大改革，更多资源要素向平阳集聚。要加快展现成果，以示范区建设五周年为契机，紧抓“一带两廊三集群”建设，大力推动南麂大黄鱼等“土特产富”全链发展，加快形成更多可复制可推广的平阳经验、平阳做法。

会议传达学习了习近平总书记近期在上海考察时的重要讲话精神。会议强调，要高标准实施强城行动，全面践行人民城市理念，锚定以人为本的新型城镇化，高标准实施新一轮“强城行动”，加快打造“十大重点区块”“十大标志性成果”，全面提升“一主一副两廊三区”城市能级。要高质量推进城市更新，牢固树立和践行正确政绩观，从群众需求出发，高标准推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，统筹推进老旧小区改造、市政管网更新、公共服务配套等工作，着力建设舒适便利的宜居城市。要高效率优化城市治理，深化“优网强格”专项行动和“阳光邻聚力”邻里互助行动，推动矛盾纠纷前端化解、风险隐患动态清零，打通基层治理“最后一公里”，聚焦“一老一小一青一新”，加快打造15分钟服务圈。

会议还认真学习《世界义乌——习近平关心引领义乌发展》系列专题片中的重要精神。会议强调，要因地制宜，坚持实事求是的原则，立足自身资源禀赋、产业优势，坚持“工业强县”战略不动摇，在做大做强“3+X”产业集群基础上，培育壮大工业母机、具身智造、人工智能等新兴产业，加快打造全省工业大县，在“莫名其妙”中找准赛道。要改革创新，坚持“吃改革饭、走开放路、打创新牌”，尊重基层和群众首创精神，加快创新平阳建设，一体推进牵一发动全身、“小切口、大撬动”等改革任务，不断破解新的“成长烦恼”，打开高质量发展新局面，在“无中生有”中激发动能。要久久为功，树立和践行正确政绩观，以“功成不必在我、功成必定有我”的担当，锚定“十五五”规划确定的目标任务，一件一件抓落实、一年接着一年干，把蓝图转为群众可感可及的幸福图景，在“点石成金”中创造实绩。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com