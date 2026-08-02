掌上温州客户端 2026-08-02 11:12:26

7月29日下午，一场满载暖意的公益助学活动在瑞安市湖岭镇湖西村办公楼举行。温州市红十字陶慧敏爱心发展基金携手爱心企业家，为当地50名困难学子送去助学金与爱心物资，以实际行动传递社会关怀。

温州网讯 7月29日下午，一场满载暖意的公益助学活动在瑞安市湖岭镇湖西村办公楼举行。温州市红十字陶慧敏爱心发展基金携手爱心企业家，为当地50名困难学子送去助学金与爱心物资，以实际行动传递社会关怀。

活动现场，该基金成员、瑞安市慈善总会“敢心卓美基金”创始人吴卓进捐资10万元，定向资助湖岭镇50名困难学生；浙江鸿一箱包皮件有限公司董事长许道溪捐赠50只总价值2万元的旅行箱，为孩子们的求学旅途增添一份实用温情。

作为“敢心卓美基金”发起人，吴卓进秉承父辈行善家风，其祖父吴之翰以“八憨老人”之名行善乡里，慈善精神代代相传。吴卓进表示，希望借此行动让山区孩子真切感受到社会的关注与温暖，鼓励他们勇敢追梦、向阳成长。

温籍著名影视表演艺术家、温州市红十字陶慧敏爱心发展基金理事会理事长陶慧敏表示，作为公众人物，始终坚守公益初心，积极搭建爱心帮扶平台，希望通过持续开展公益活动，凝聚更多善意，带动爱心人士与企业加入公益行列，“微光成炬，帮助更多困难群众圆梦”。

温州市红十字陶慧敏爱心发展基金自2019年成立以来，以“爱心活动宣传影响更多爱心人士”为宗旨，目前已汇聚200余位爱心力量，累计筹集善款700余万元，捐赠各项公益项目超600万元，在助学、助老、助困等领域精准发力。基金未来将继续携手社会各界，推动公益助学走深走实，为山区孩子的未来点亮更多希望。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 爱心汇聚瑞安湖岭！陶慧敏爱心发展基金助力山区学子圆梦

记者 叶锋 通讯员 戴娜 陈豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com