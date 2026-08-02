新华网 2026-08-02 11:20:15

国家统计局数据显示，上半年，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%，其中服务零售额增长5.3%，高于商品零售额4.2个百分点。服务消费增速持续领跑商品消费，居民“买体验、买服务”的倾向正在上升。

2026年是“十五五”开局之年，消费市场正经历悄然变化。产业园屋顶上，年轻人喝着咖啡逛着小店；老电影院里，盖碗轻启茶客围坐谈天；购物中心内，游客在室内森林中驻足拍照……人们来到这些地方不再只为“买东西”，更是为了“享生活”。

消费场景不断“上新”的背后，是消费需求与商业供给的双向奔赴。国家统计局数据显示，上半年，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%，其中服务零售额增长5.3%，高于商品零售额4.2个百分点。服务消费增速持续领跑商品消费，居民“买体验、买服务”的倾向正在上升。

7月，国务院批复同意《扩大消费“十五五”规划》，明确要求“培育打造消费新业态新模式新场景”，支持重点商圈商街向沉浸式、互动式多元消费场景升级。

在重庆，一批突破传统商业形态的新消费场景正在生长。位于中瑞（重庆两江）产业园的aa安安，没有固定动线，没有标准布局，开放式露台、独立品牌店、特色餐饮错落分布。消费者说：“进来就感觉非常松弛，愿意待在这里，不会像商场那样快节奏。”主理人蒋皓认为，“细分领域的品类会成为未来的消费趋势，单品店更容易吸引消费者的到来。”

消费场景的变化，同样发生在承载城市记忆的老建筑里。由老电影院改造而来的江陵茶馆，保留原始框架与结构，“修旧如旧”。这里70%的顾客是中老年人——他们曾是江陵厂、长安厂的职工或家属，来此怀念过去。真实的人气和烟火气，也吸引越来越多的年轻人、外地游客甚至外国游客前来打卡。

传统商业综合体也在主动求变，光环购物公园把一片室内热带雨林搬进了商场，高大的植物、瀑布溪流和开放空间成为热门打卡地。2025年全年客流超4000万人次。重庆市统计局数据显示，今年上半年，全市实现社会消费品零售总额8491.38亿元，同比增长2.3%。

在山东高密，红高粱小镇“欢乐星光夜”，游客沉浸式观赏节目、参与NPC互动、体验花海漂流、跟随巡游队伍感受红高粱民俗风情；在青岛国际啤酒节，游客成为夜游故事的主角，他们自主规划游玩路线，开启一场充满未知与惊喜的游戏。

7月20日，“海上啤酒节”邮轮静态游活动在青岛国际邮轮母港拉开帷幕。活动依托邮轮打造沉浸式海上休闲空间，搭配氛围演出、趣味互动、主题打卡等场景，为市民和游客提供“吹海风、品鲜啤、瞰海景”的文旅消费新体验。新华社记者 李紫恒 摄

在上海，“博物馆奇妙夜”、沉浸式演艺等文化消费场景不断拓展；在北京，“夜爬”“水乐园”等新玩法层出不穷；在湖北，暑期“夜经济”向“食、游、购、娱、体、展、演”等多元夜间消费业态转变…… 从购物到休闲、社交和体验，一个个持续上新的消费场景，正不断释放消费潜力，为经济发展注入新的活力。

7月29日，湖北宣恩，游客乘坐竹筏欣赏夜景（无人机照片）。新华社发（王法钧摄）

来 源：新华网

原标题： 经济政策一线微观察｜新场景，让消费更有活力

记者：杨仕彦、吴燕霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com