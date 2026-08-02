特朗普称同意取消军事打击伊朗
新华网 2026-08-02 11:23:06
美国总统特朗普8月1日在社交媒体上发文称，伊朗以及其他中东国家刚刚向美方提出请求，希望暂缓发动袭击。
美国总统特朗普8月1日在社交媒体上发文称，伊朗以及其他中东国家刚刚向美方提出请求，希望暂缓发动袭击。
特朗普称，有关各方已初步达成协议框架，内容包括立即、全面、彻底开放霍尔木兹海峡，同时消除伊朗构成的核威胁。
特朗普称：“基于这一请求，我同意取消军事打击行动，但前提是各方能够迅速敲定协议。以色列也和我一道作出此项承诺。”
来 源：新华网
原标题： 特朗普称同意取消军事打击伊朗
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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