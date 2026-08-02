新华网 2026-08-02 11:25:01

国际足坛近期上演了一场罕见的利益博弈与话语权交锋。

国际足坛近期上演了一场罕见的利益博弈与话语权交锋。

由国际足联主席因凡蒂诺主推的一项重大商业改革方案，在遭遇欧足联、北中美及加勒比地区足联、亚足联以及多个国际足联重要会员协会的强烈反对与普遍质疑后，最终宣告搁置。这场风波，绝非只是一项商业计划的失利，更深刻暴露出现代国际足球治理体系中潜藏的深层矛盾。

7月19日，国际足联主席因凡蒂诺在美加墨世界杯决赛前。新华社记者 黄宗治 摄

此次引发国际足坛震荡的核心是，国际足联拟成立商业子公司“国际足联前进公司（FFE）”。按照其方案，世界杯等国际足联核心赛事的商业权益将交由该公司运营。更为关键的是，该公司将通过出售股权引入私人资本。换言之，国际足联希望把赛事商业价值转化为一种可估值、可融资甚至吸引私人资本参与的资产。外界普遍将其解读为世界杯商业化将进入股份化、资本化阶段。

按照国际足联的逻辑，世界杯不应只是四年举办一次的比赛，而应成为一个持续创造价值的全球体育商业平台；通过引入市场化资本，可以提前锁定远期赛事收益，充盈国际足联资金池，进而加大对全球足球发展的投入。

支持者认为，这符合现代体育产业的运作方式，职业网球、高尔夫等体育项目，均通过引入外部资本激活了产业活力、提升了赛事价值。反对者的理由则集中在两大维度：世界杯商业化的合理边界以及重大改革决策流程的合规性与透明度。

欧足联及多个国家（地区）足协的担忧是，如果私人资本成为FFE的股东，那么世界杯未来是否仍然属于一项公共资产？在他们看来，世界杯不同于普通体育项目，它凝聚了全球足球运动员、国家（地区）队的竞技积淀，承载着亿万球迷的情感寄托与深厚的足球文化底蕴。一旦私人资本入驻FFE成为股东，资本逐利属性或将主导赛事运营，彻底改变世界杯的公共属性。

欧足联官方声明。图源：欧足联官网

欧洲足球俱乐部协会与国际职业足球运动员联合会强烈抵制，则揭示了改革背后更深层的利益失衡问题。世界杯的核心商业价值和流量，源于各参赛队的顶尖球员，但这些球员长期隶属于欧洲各大职业俱乐部，日常训练均由俱乐部承担，并非由各会员协会供养。然而因凡蒂诺主推的FFE股权收益分配方案，将改革红利全部划归国际足联200余个会员协会，并未惠及贡献核心价值的俱乐部与球员，形成明显的权利与义务不对等，激化了各方矛盾。

与主流反对声音形成鲜明对比的是，以印尼足协为代表的部分会员协会支持此次改革，凸显出全球足坛差异化的利益诉求。多数发展中国家足球产业底子薄弱，缺乏成熟的职业联赛体系与本土商业市场，足球发展高度依赖国际足联的资金与资源帮扶。这也是该改革方案有部分支持基础的关键原因。

多方博弈之下，因凡蒂诺主导的FFE改革方案最终搁置。综合来看，原因主要有三个方面。

第一，多个洲足联形成统一反对阵线。欧足联此前威胁称，在该方案废除前，其旗下所有球队将不参加包括世界杯在内的任何国际足联赛事。一旦付诸行动，赛事含金量、商业价值、全球影响力将大幅缩水，对国际足联治理体系带来严重冲击。

第二，决策透明度问题成为致命伤。很多会员协会并非全然反对商业化升级，而是无法认同方案推出的过程。部分协会认为，如此重大的改革，在正式公布前缺少充分沟通，决策程序本身存在明显瑕疵。

第三，国际足联内部出现立场分歧。国际足联高级顾问科德罗表示该方案可能损害足球长期利益，并提出辞职。这进一步瓦解了改革推进的基础。

国际足联主席因凡蒂诺宣布终止推进FFE商业计划

因凡蒂诺的改革动议宣告失败，但这并不意味着国际足联放弃商业化。事实上，世界杯商业价值开发仍然会继续。美加墨世界杯首次扩军至48支队伍，预估收入130亿美元（1美元约合6.8元人民币），较之上届增加54亿美元。世界杯继续扩军至64支队伍的可能性依然存在。

这场围绕世界杯资产化的博弈或许暂时结束，但关乎国际足球未来治理模式、资本运作与足球公共属性平衡的深层较量，或许还远未结束。

来 源：新华网

原标题： 记者观察：世界杯商业资产化引发的权力博弈

记者 公兵、肖世尧、赵建通

本文转自：温州新闻网 66wz.com