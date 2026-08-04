新华网 2026-08-04 10:26:00

云南省宣威市尼珠河大峡谷内，垂直高度288米的二号悬崖电梯“扶摇梯”近日正式投运，与2022年投用、高268米的“青云梯”并肩矗立，搭配一段高空缆车，将山乡学子单程3个多小时的求学路缩减至30分钟，托举起峡谷里孩子们的云端求学路。

“我们有新的校车啦！”扶摇梯投运首日，尼珠河村小学生王娇牵着妹妹走进轿厢。轿厢以每秒5米的速度平稳攀升，脚下溪流化作细长银线，山间云海徐徐铺展。

宣威市普立乡尼珠河村坐落在尼珠河大峡谷谷底，地处云南省与贵州省交界，500余米垂直落差将谷底尼珠河村与谷顶的官寨完小分隔。“我的家在谷底，我的学校在崖顶。”长久以来，谷底学子的求学路，是几代村民心底的煎熬记忆。河谷崖壁路沟壑纵横、陡峭湿滑，窄处连半只脚都难以落脚，学生单程攀崖就要3个多小时。

尼珠河大峡谷景区“扶摇梯”和“青云梯”两部悬崖电梯。新华社发

依托雄奇险幽的峡谷风景，宣威市引进“尼珠河大峡谷生态文化旅游项目”，并于2020年动工修建崖壁电梯。2022年，景区建成运营，高达268米的电梯和200余米高差的高空索道缆车陆续投入使用，对尼珠河村及官寨村村民免费开放，尼珠河的孩子上学有了直达崖顶的“云端校车”。

“新的电梯让民生保障更稳固、文旅发展更有序。”尼珠河大峡谷景区的开发公司董事长蔡雄介绍，随着尼珠河大峡谷文旅热度攀升，单梯运力不足、客流挤占学生通道的问题时有出现。双梯联动运行后，每小时总运力提升至1200人次，有效解决了旅游高峰客流拥堵、挤占学生通行通道的难题。

2025年2月23日，云南省宣威市普立乡尼珠河村的小学生们乘坐空中缆车去学校。新华社记者 江文耀 摄

据介绍，两座悬崖电梯、高空缆车对尼珠河村、官寨村的村民与在校学生实行免费，当地政府和景区还专门开辟学生上下学专属通道，早晚时段安排民警、工作人员定点值守护航。截至今年7月底，“空中校车”已累计安全护送近千人次学生平安往返学校。

依托“空中校车”打通的云端通途，峡谷居民的民生与文旅产业实现双向赋能。曾经闭塞的深山村落，如今成为远近闻名的网红打卡地。人流带来发展机遇，当地村民开办民宿、做起向导，摆摊售卖峡谷火腿、山野菌菇等特产，山货走出深山，村民们在家门口就能稳定增收。

尼珠河大峡谷景区“扶摇梯”和“青云梯”两部悬崖电梯。新华社发

“扶摇梯承载着山区群众的期盼，是景区发展、乡村振兴的重要里程碑。”蔡雄说，电梯的建设一头回应群众出行求学的民生需求，一头锚定乡村长远发展，为当地文旅产业发展铺路蓄力。

乌蒙群山连绵起伏，天梯之上，是孩子们闪闪发光的求学梦想；天梯之下，是峡谷乡村蒸蒸日上的乡村振兴图景。这条架在绝壁之上的民生通途，正为偏远山区高质量发展注入持久动能。

来 源：新华网

原标题： “空中校车”上新 288米电梯托举云端求学路

记者 熊轩昂

本文转自：温州新闻网 66wz.com