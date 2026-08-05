温州日报 2026-08-05 08:34:00

市政府党组会议和市政府常务会议8月3日召开，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究低保调标工作。市委副书记、市长张文杰主持会议并讲话。

温州网讯 市政府党组会议和市政府常务会议8月3日召开，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究低保调标工作。市委副书记、市长张文杰主持会议并讲话。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议上分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神，坚定信心、保持定力，抢抓国家政策机遇，着力扩大有效需求，提速新旧动能转换，持续优化营商环境，重塑对外开放格局，扎实做好“三农”工作，切实保障改善民生，加快绿色转型发展，全面筑牢安全防线，奋力实现“十五五”发展精彩开局。

会议强调，要深入学习领会习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神，全面践行人民城市理念，以深入实施新一轮“强城行动”为牵引，高质量推进城市更新，加快改善人居环境，提升公共服务品质，提高社区治理水平，着力实现城市内涵式发展。

会议强调，要深刻学习领会习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示精神，始终把基础教育摆在优先发展战略位置，全面贯彻党的教育方针，坚守育人初心，促进教育优质均衡，加强教师队伍建设，凝聚各方育人合力，扎实办好人民满意教育，全力建设“好学温州、教育强市”。

会议强调，要聚焦精准兜底，推动“应保尽保、应救尽救”落到实处，全力保障困难群众基本生活，坚决守住民生底线；要聚焦富民增收，深化低收入家庭综合帮扶集成改革，持续拓宽低收入群体就业增收路径；要聚焦长效监管，加强资金全流程绩效管理，提升民生资金使用效能，确保每一分钱都花在刀刃上。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组会议和市政府常务会议召开

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com