温州日报 2026-08-07 07:55:00

张振丰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委、省政府部署要求，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的思想准备和工作准备，落实落细科学梯次防御，切实维护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰来到市防汛防台抗旱指挥部，指挥调度13号台风“白海豚”防御应对工作。张振丰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委、省政府部署要求，牢固树立“四个宁可”理念，强化底线思维、极限思维，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的思想准备和工作准备，落实落细科学梯次防御，确保实现“一个目标”、坚决守牢“三条底线”，切实维护人民群众生命财产安全。

上午，张振丰、张文杰、王军等市领导在市防指会商研判台风“白海豚”动态走势，了解全市防汛防台工作落实情况。张振丰指出，防汛防台责任重于泰山，全市上下要做到思想高度重视，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，扎实做好防台各项工作，坚决打好打赢防御台风“白海豚”这场硬仗。

张振丰强调，要突出海上防台，加强海上预警提醒、船只避风管理、人员上岸管理、码头巡查，加密堤防海塘检查管理，做到应撤尽撤、船进港人上岸，确保人员安全、设施安全。要全面排查风险，聚焦地质灾害、小流域山洪、山塘水库、在建工地、危旧房、重点场所、暑假旅游、城市运行、交通出行，清单式开展排查整治，确保各类风险动态出清。要加强应急准备，把各项预案做深做细，把应急物资力量准备到位，前置救援力量；提前制定人员梯次转移方案，确保避灾安置场所建筑安全、消防安全。要压实各方责任，全面激活“1833”联合指挥体系，压实“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任，加强预报预警，加密会商研判，做到守土有责、守土负责、守土尽责。要加强全民宣传，以“两直一白”等方式滚动发布台风动态和避险提示，引导群众提前做好防范准备。

当晚，张振丰在市防指听取台风发展动态和气象监测情况汇报，随后视频连线各县（市、区）和温州海经区，强调要坚持人民至上、生命至上，把人员转移作为当前防台工作重中之重，抢抓“窗口期”做实做细人员转移方案，紧盯城乡危旧房、老旧小区、地质灾害点、小流域、山塘水库下游等重点区域，按照气象预报预警，因地制宜开展梯次转移，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要高标落实避灾安置点投用准备工作，配齐备足生活物资和应急设备，落实防暑降温、安全保障等措施，细化“点对点”转移路线和交通方案，做到随时可转移、即刻能运转、全程高效率。

市委副书记、市长张文杰要求，要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，坚持以预报预警为令，有序启动应急响应，从快从细落实防御措施，牢牢守住“三条底线”。要加强风险甄别，严格对照“八张风险清单”，全覆盖排查化解各类隐患，落实闭环管控措施。要坚持以人的安全为中心，完善人员梯次转移方案，统筹做好避灾场所、应急物资、救援力量等准备。要强化责任落实，科学指挥调度、畅通指令传递、广泛宣传发动，合力筑牢防台安全屏障。

市领导陈应许、李宁、王彩莲、黄阳栩、崔波等参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 落实落细科学梯次防御 坚决打好防御台风“白海豚”这场硬仗

市委市政府对13号台风“白海豚”防御应对工作进行再部署再落实

记者 杨世朋 缪眎眎 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com