温州日报 2026-08-07 08:19:00

台风，这个夏秋季节温州人最熟悉的“不速之客”，它的行踪时而径直西行、时而突然北上、时而原地打转，是什么力量在背后“指挥”着它的走向？昨日，气象专家以台风“白海豚”为例分析介绍，一切取决于多个天气系统之间的博弈。

温州网讯 台风，这个夏秋季节温州人最熟悉的“不速之客”，它的行踪时而径直西行、时而突然北上、时而原地打转，是什么力量在背后“指挥”着它的走向？

昨日，气象专家以台风“白海豚”为例分析介绍，一切取决于多个天气系统之间的博弈。

“总导演”：副热带高压

要说谁能左右台风的走向，副热带高压（简称“副高”）排在第一位。

副高是位于副热带地区的一个大型暖性高压系统，夏季牢牢盘踞在西北太平洋上空，体型庞大、持久稳定。台风往往会顺着副高外围的引导气流移动。

一般来说，当副高强盛且呈东西向带状分布时，位于副高南侧的台风就会被副高南缘的偏东气流推着一路向西，走出一条经典的西行路径。而当副高减弱东退、或者出现断裂时，台风就可能从副高缺口中北上转向。

“白海豚”自生成以来，之所以稳定地向偏西方向移动，正是因为位于它北侧的副高，像一堵墙一样挡在它北面，迫使它只能沿着副高南侧向西走。而接下来，“白海豚”究竟是登陆还是转向，关键要看副高何时、何处出现“松动”。

“副导演”：西风槽

西风槽是中纬度西风带中的低压槽，它像一把“铲子”一样从西向东移动。当西风槽东移至台风附近时，西南气流会对台风产生向北的“拉力”，台风便可能顺着这股气流转向北上；同时，西风槽还可能削弱甚至切断副高，给台风打开一条向北的通道。

目前气象部门的预测中，台风“白海豚”后期仍存在“在浙江近海转向、穿过舟山群岛北上”的可能性。这一路径的背后推手，正是西风槽。如果未来几天有西风槽东移南下，且位置、强度配合得当，“白海豚”就可能被“勾”走，在浙江近海上演“急转弯”。

“伙伴”：多台风与藤原效应

台风不只受副高和西风槽的影响，有时候，台风之间也会互相拉扯——这就是“藤原效应”。

当两个台风相距约1000公里以内时，它们会围绕两者连线的某一点做逆时针互旋运动，出现相互牵制、相互影响的复杂运动。强者可能吞并弱者，也可能相互改变彼此的路径。

8月5日，第14号台风“鲸鱼”、第15号台风“灿鸿”相继生成，与“白海豚”形成“三台共舞”的局面，这也大幅度增加了“白海豚”路径预报的不确定性。

来 源：温州日报

原标题： 谁在“指挥”台风移动？以“白海豚”为例，看天气系统如何影响台风路径

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com